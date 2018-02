Der Präsident sieht «Trump» rehabilitiert

Der US-Präsident hatte am Freitag trotz Widerstands die Veröffentlichung eines Memos genehmigt, das der Bundespolizei FBI und dem Justizministerium schwere Verfehlungen bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre vorwirft. Die Spitzen der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat warnen nun in einer Erklärung vor einer Entlassung des Sonderermittlers Robert Mueller. FBI-Direktor Christopher Wray stellte sich hinter seine Mitarbeiter, deren Arbeit Trump massiv in Frage gestellt hatte.

Wray schrieb in einem Brief an die 35'000 Bundespolizisten: «Worte sind Schall und Rauch - die Arbeit, die ihr leistet, ist das, was Bestand haben wird.» Er wisse, was sie in den vergangenen neun Monaten durchgemacht hätten - und das sei, «gelinde gesagt», beunruhigend gewesen. Die vergangenen Tagen hätten nicht dazu beigetragen, die Wogen zu glätten. Wray pries die hohe Integrität der Behörde, ihr Arbeitsethos und ihre Professionalität.

Der US-Präsident schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Leitungen von FBI und Justizministerium hätten «den heiligen Ermittlungsprozess zugunsten der Demokraten und gegen die Republikaner politisiert».

Am Samstagmorgen doppelte der Präsident auf Twitter nach: «Trump» sei durch das Memo rehabilitiert, trotzdem gehe die Hexenjagd weiter, schreibt er. Das sei eine Schande für Amerika:

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!