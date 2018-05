Der Präsident und der Fox-Mann

Wenn der Moderator Sean Hannity wochentags um zehn Uhr abends mit seiner Fernsehsendung auf Fox News fertig ist, nimmt er ein paar Züge von der E-Zigarette, schnauft kurz durch, und meistens tippt er dann die Nummer 202-456-1414 in sein Telefon. Es ist die Durchwahl der Zentrale des Weissen Hauses.

Die Mitarbeiter dort sehen, dass es Hannity ist, der anruft, weil seine Nummer hinterlegt ist. Sie stellen also durch zu Präsident Donald Trump, und die beiden Männer besprechen, bisweilen unter grosszügigem Einsatz von Schimpfwörtern, was in der Welt gerade los ist.

Es ist davon auszugehen, dass sie in dieser Woche auch über Nordkorea gesprochen haben, und darüber, dass Trump das für Juni in Singapur geplante Treffen mit dem Diktator Kim Jong-un abgesagt hat. Gut möglich, dass Hannity das sogar geraume Zeit vor der Weltöffentlichkeit wusste, denn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat kaum Geheimnisse vor dem Radio- und Fernsehmann aus New York.

Instinktiv misstraut Trump allen, die für ihn arbeiten

Dass man das in dieser Genauigkeit weiss, liegt daran, dass das Weisse Haus voll ist von Mitarbeitern, die solche Details an die Presse weitergeben. Als es neulich ein internes Treffen gab, in dem besprochen wurde, wie solche Lecks zu verhindern seien, dauerte es nur Minuten, bis Details genau dieses Treffens durchsickerten. Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post , Zeitschriften wie der New Yorker und das New York Magazine unterhalten ein weitläufiges Netz von Informanten im Weissen Haus, die sich von keiner Drohung davon abhalten lassen, regelmässig auszuplaudern, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Lecks gab es immer in Washington, aber keiner kann sich daran erinnern, dass jemals in einer Präsidentschaft so viel nach aussen drang.

Die Freude an der Durchstecherei ist so gross, dass selbst Banalstes weitergetratscht wird, man muss zumindest die blödesten Informationen nicht immer glauben. Die Geschichte, dass Donald Trump in den Nächten verwirrt im Bademantel über die Flure des Weissen Hauses schleiche und nicht wisse, wo die Lichtschalter sind, mag plausibel erscheinen. Allerdings klang das Dementi, der Präsident besitze gar keinen Bademantel, auch überzeugend.

Dass so viel erzählt wird, zeugt von den inneren Kämpfen im Weissen Haus. Von einer Arbeitsatmosphäre, in der keiner keinem über den Weg traut. Instinktiv misstraut Trump allen, die für ihn arbeiten. Während er selbst totale Loyalität fordert, hat er kein Problem damit, seine Leute zu vergraulen, zu zermürben oder zu feuern. Mehr als 30 Mitarbeiter haben Trumps Regierung bisher verlassen oder verlassen müssen, seit er im Januar 2017 eingeschworen wurde. Das ist ohne Beispiel.

Der Mann mit dem direkten Draht zu Trumps Wählern

Ausserhalb seiner Familie vertraut Trump fast niemandem. Aber er vertraut Sean Hannity. So sehr, dass dieser mittlerweile als der heimliche Stabschef im Weissen Haus gilt. Einfluss auf Trump nimmt Hannity in seiner Fernsehsendung und in jenen Telefongesprächen nach zehn Uhr am Abend. Wobei, manchmal telefonieren die beiden auch tagsüber. Es kommt durchaus vor, dass Trump vor versammelter Mannschaft im Oval Office sitzt und den Anwesenden mitteilt, er rufe jetzt erst einmal Hannity an.

Dass der Präsident so grosses Zutrauen zu diesem Mann hat, liegt vor allem daran, dass Hannity grundsätzlich auf Trumps Seite steht. Ausnahmslos. Für den Präsidenten ist das wichtig, weil Hannity einen direkten Draht zur ultrakonservativen Basis der Republikaner hat. Mit seiner Radioshow, die wochentags von 15 bis 18 Uhr Ostküstenzeit läuft, erreicht er wöchentlich rund 13,5 Millionen Amerikaner im ganzen Land. Auf Twitter hat er 3,5 Millionen Follower. Seine Fernsehshow «Hannity» auf Fox News schalten um 21 Uhr mehr als drei Millionen Menschen ein.

Diese bekamen am Donnerstagabend zu hören, dass Trump in der Nordkorea-Sache wie immer alles richtig gemacht habe. Allerdings nicht von Hannity selbst. Der hatte auf Twitter von Trumps Taten gekündet und sich dann in die Freizeit verfügt. Das macht er nicht oft, Hannity ist eine Arbeitsmaschine, er schläft, wie der Präsident, nur vier bis fünf Stunden pro Nacht, aber anders als Trump hat er ein Hobby: Hannity liebt seine Hunde, Gracie, einen Berner Sennenhund, und Marley, einen englischen Golden Retriever. Wenn ihm alles zu viel wird, verbringt er seine Zeit auf seinem Anwesen in Long Island mit den Hunden. Er kocht dort meist für sich selbst, Truthahnschnitzel bezeichnet er als seine Spezialität. Mittlerweile trinkt er zum Essen, weil er sein Gewicht halten will, ein leichtes Bier. Coors Light. Oder eine Wodka-Mischung mit Sprite Zero.

Fast immer, wenn Hannity sich zurückzieht, steht statt seiner eine Frau namens Jeanine Pirro unter dem «Hannity»-Logo vor der Kamera. Sie ist eine ehemalige Richterin, weshalb sie auf Fox News nur als «Judge Jeanine» firmiert. Der 56 Jahre alte Hannity mag der Mann mit dem Draht zu Trump sein, der Mann, der den Sender Fox News so nahe ans Weisse Haus geführt hat wie noch nie. In puncto bedingungsloser Anhimmelung des Präsidenten übertrifft ihn die zehn Jahre ältere «Richterin Jeanine» allerdings mühelos.

Hannity gibt den irrsten Ideen Raum

An diesem Donnerstag hatte Hannitys Produktionsteam drei Experten eingeladen, die Pirro anstelle von Hannity zu Trumps Korea-Entscheidung befragen durfte. Natürlich behält Hannity auch in Abwesenheit die Kontrolle über die Gäste seiner Sendung. Zudem war es Pirro nicht vergönnt, einen sogenannten «Eröffnungs-Monolog» zu halten. Diesen schickt Hannity seiner Sendung voraus, wenn er selbst da ist. Er blickt sechs, sieben Minuten lang direkt in die Kamera und peitscht seine Sicht auf die Dinge in die Welt, in einem Duktus, der keinen Widerspruch duldet.

In diesen Monologen erzählt Hannity in der Regel von der Grösse Trumps und davon, wie der «tiefe Staat», also der Stab an ungewählten Beamten in Washington, versuche, Trumps Präsidentschaft zu unterminieren. In seinen Monologen ist Hannity einer der eindringlichsten Verschwörungstheoretiker des Landes. Lässt er sich vertreten, fällt der Monolog aus, weshalb bei Richterin Jeanine sofort die handverlesenen Experten zum Thema Korea zu Wort kamen. Das lief, verknappt gesagt, so:

Experte 1: «Das ist die ‹Kunst des Deals› in reiner Anwendung.» Man muss dazu wissen, dass Trump vor gut 30 Jahren von einem Ghostwriter einen faden Wälzer namens «The Art of the Deal» hat verfassen lassen, und dass dieser Ghostwriter später sagte, Trump habe eine Aufmerksamkeitsspanne von unter einer Minute. Richterin Jeanine nickte zufrieden.

Experte 2: «Das war ein Lehrstück der Diplomatie von Trump.» Richterin Jeanine nickte erfreut.

Experte 3: «Wir sollten jetzt noch Teile der amerikanischen Flotte vor die koreanische Halbinsel schicken, um unsere Haltung zu verdeutlichen.» Richterin Jeanine nickte begeistert.

In der Welt ausserhalb von Fox News kam Trumps Manöver anders an. Das hat auch damit zu tun, dass der Brief, mit dem Trump das Treffen mit Kim Jong-un abgesagt hat, ein bemerkenswertes Dokument ist. Wolfgang Ischinger, ehemals deutscher Botschafter in Washington und London, merkte an, der Brief von Trump an Kim werde künftig weltweit an Diplomatenschulen studiert – als Beispiel dafür, wie man einen denkbar undiplomatischen, schlechten Brief verfasst.

Volle Punktzahl für Trump

Trump konnte in seinem Schreiben der Versuchung nicht widerstehen, Kim erneut darauf hinzuweisen, wer über das grössere Arsenal an Atomwaffen verfüge. «Sie sprechen über Ihre nuklearen Fähigkeiten», schreibt Trump, «aber unsere sind so gewaltig und mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie genutzt werden müssen.»

Wenige Sätze nach dieser unverhohlenen Drohung schreibt er in fast heiterer Naivität: «Wenn Sie Ihre Meinung zu unserem sehr wichtigen Gipfel ändern, zögern Sie nicht, mich anzurufen oder mir zu schreiben.» So etwas schreibt man vielleicht, wenn man sich nicht über den Preis eines gebrauchten Rasenmähers einigen konnte, aber nicht, wenn es um das erste persönliche Treffen der Staatschefs eines nuklear bewaffneten Regimes der Unterdrückung und des mächtigsten Landes der Welt seit Ende des Korea-Krieges 1953 geht.

Nordkorea ist trotzt Trumps Absage des Gipfeltreffens zu Gesprächen bereit. (Video: Reuters)

Die New York Times befand in ihrer Freitagsausgabe, die Absage kröne eine Phase der besonders unbeholfenen Diplomatie. Die Washington Post räumte ein, es sei vermutlich nicht einmal falsch, den Gipfel abzusagen, aber in erster Linie, weil er übereilt angesetzt und sagenhaft schlecht vorbereitet war. Bei «Hannity» hingegen, obwohl der Chef nicht da war, bekam Trump die volle Punktzahl. Das zeigt, wie sehr Sean Hannity seine Sendung in Abwesenheit und damit auch eine Firma im Griff hat, die Rupert Murdoch gehört, einem 87 Jahre alten Mann, vor dem die Redakteure seiner britischen Blätter wie der Sun und leider auch der Times noch immer in die Knie gehen. (Tages-Anzeiger)