Der Spalter will jetzt heilen

Da stand er also, dieser umstrittene Präsident der Vereinigten Staaten, in der traditionsreichen Kammer des Washingtoner Repräsentantenhauses, und gab wie von der Verfassung aufgetragen seine Rede zur Lage der Nation. Es war Donald Trumps erste, eine Premiere also, die der Präsident zu einer kleinen Siegesrunde nutzte: Die Lage der Nation, befand er, sei «stark, weil unser Volk stark ist».

Dass Trump ausführlich unterstrich, wie gut die amerikanische Konjunktur läuft, kann ihm niemand verübeln: Die Aktienkurse sind hoch, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, erfreulicherweise auch bei Afroamerikanern und Latinos. Dass es «nie einen besseren Zeitpunkt gab, den amerikanischen Traum zu leben» – nun ja, Trump sagt es eben, er sonnte und beklatschte sich.

Der Präsident wollte jedoch mehr als nur eine Hymne auf die amerikanische Wirtschaft singen. Er, der seit seinem Amtsantritt wie kein anderer Präsident der Moderne die Amerikaner spaltet, sie gelegentlich vorsätzlich zu seinem politischen Vorteil entzweit und die bereits vorhandene Kluft im Lande weiter vertiefte, will nun heilen und die Nation zusammenführen. Deshalb gewahrte Trump plötzlich «ein Team und ein einig Volk und eine amerikanische Familie» von Menschen «verschiedener Hintergründe, Hautfarben und Glaubensrichtungen».

Unbeliebtester Präsident

Seine Hand wolle er «ausstrecken», um zu vereinen, was getrennt war, meinte der Präsident. Die versöhnliche Geste, gerichtet an die Demokraten und überhaupt an alle Wähler, die nichts mit ihm anfangen können, ist natürlich nicht ohne Hintergedanken: Trump erschien gestern Abend im Kongress als der unbeliebteste amerikanische Präsident in einem ersten Amtsjahr.

Nur im 19. Jahrhundert liesse sich unter den Luschen der Präsidentschaft wie Andrew Buchanan oder Franklin Pierce ein ähnlich unbeliebtes amerikanisches Staatsoberhaupt finden wie Trump. Unbeliebtheit hat Konsequenzen, vor allem wenn Wahlen nahen. Nur etwas mehr als neun Monate sind es noch bis zu den Mid Terms, und Trump weiss, dass seine Präsidentschaft keinen Pfifferling mehr wert wäre, wenn die demokratische Opposition im November die Mehrheit im Kongress eroberte.

Sein Pladöyer für einen versöhnlicheren Umgang miteinander kontrastiert zudem mit Trumps Versprechen in seiner Antrittsrede vor dem Kongress im Januar 2017: «Die Zeit der trivialen Kämpfe liegt hinter uns,» versprach der Präsident damals, und wie gestern bot er seinen Gegnern eine Hand. Sie kam indes mit einem Schlagring in einem Jahr erstaunlicher Hässlicheiten und Entgleisungen von Seiten des Präsidenten. Zwanzig Senatoren und Abgeordnete beider Parteien, die gestern Abend vor ihm sassen, hat Trump persönlich beleidigt, zumeist per Twitter.

Rede knüpft an Davos-Auftritt an

Sucht der Präsident nun also wirklich einen Neuanfang und will er dringende amerikanische Probleme wie die Sanierung der maroden Infrastruktur oder die Reform der Einwanderungsbestimmungen zsuammen mit der demokratischen Opposition lösen? Oder wird Donald Trump, dieser stets auf sich selbst bezogene Politiker, den gestrigen Auftritt bald wieder vergessen?

Gab Trumps beherrschter Auftritt in Davos Anlass zu Hoffnung, so könnte seine Rede zur Lage der Nation daran anknüpfen. Ob es ausgerechnet ihm wirklich gegeben ist, die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft zu mindern, wird sich zeigen. Trump mochte gestern stolz auf das Erreichte sein, mehr Anerkennung aber gebührt den Institutionen der amerikanischen Demokratie, die seinen Regelverletzungen und Attacken standhielten.

Vor exakt 44 Jahren, am 30. Januar 1974, gab Richard Nixon seine fünfte Rede zur Lage der Nation. Watergate frass an seiner Präsidentschaft, und Nixon verlangte, «ein Jahr Watergate» sei «genug». Donald Trump erwähnte die Russlandaffäre in seiner gestrigen Rede mit keinem Wort, wenngleich sie seine Präsidentschaft inzwischen kaum weniger belastet als Watergate die Präsidentschaft Richard Nixons belastete.

Ob Trump sich gestern einen Dienst erwiesen hat, hängt von ihm ab: Sucht er den Kompromiss und beherrscht er seine zerstörerischen Impulse, könnte ihm ein Neuanfang gelingen.Wer Donald Trump kennt, würde freilich nicht darauf wetten. (Tages-Anzeiger)