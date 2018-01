Der radikale Rückzug des US-Präsidenten

Weltmächte scheinen für immer unbesiegbar. Bis sie dann doch verschwinden: Das Römische Reich verfaulte im Innern und wurde an seinen Grenzen angegriffen. Ähnlich, wenn auch viel schneller, ging es mit der Sowjetunion zu Ende, die buchstäblich verrostete und gleichzeitig ihren Machtbereich überdehnte. Grossbritannien und Frankreich zählten zwar zu den Siegern des Zweiten Weltkriegs, waren aber derart geschwächt, dass sie ihre Kolonialreiche nicht mehr halten konnten, zumal nun zwei neue Supermächte die Welt beherrschten.

Übrig geblieben sind die USA. Inzwischen hat jedoch selbst Washington Konkurrenz erhalten, vor allem aus Peking und seit einigen Jahren auch wieder aus Moskau. Dennoch sind die Vereinigten Staaten immer noch Weltmacht Nummer eins, insbesondere militärisch. Mit ihren Flugzeugträgern beherrschen sie die Ozeane, auf 800 Stützpunkten in über 70 Ländern markieren die Streitkräfte den amerikanischen Führungsanspruch.

Novum in der Geschichte

Seit einem Jahr jedoch blasen die USA zum Rückzug, und dies freiwillig – ein Novum in der Geschichte der Imperien. Zwar hat die Supermacht bereits unter Barack Obama begonnen, sich zurückzuhalten. Das betraf vor allem den Krieg in Syrien und war eine Folge von George W. Bushs desaströsem Einmarsch im Irak. Im Vergleich zu den meisten seiner Vorgänger sieht Donald Trump Amerikas Rolle in der Welt jedoch radikal anders, weshalb er einen Rückzug ohne Rücksicht auf Verluste angetreten hat. Der 45. US-Präsident ist nicht mehr bereit, jene Verpflichtungen zu tragen, die ein Führungsanspruch mit sich bringt. Dabei hatte sein Vorbild Winston Churchill den Amerikanern ins Gästebuch geschrieben: «Der Preis der Grösse ist Verantwortung.»

Kaum im Amt erteilte Trump der Transpazifischen Partnerschaft eine Absage und überliess China im pazifischen Raum die Vorherrschaft, zumindest die wirtschaftliche. «Making China Great Again» höhnte das US-Magazin «The New Yorker» auf Trumps Wahl­slogan anspielend. Auch das Klima­abkommen von Paris kündigte er, das nordamerikanische Freihandelsab­kommen Nafta wird neu verhandelt. Schon gar nicht will Trump am zäh errungenen Atomdeal mit dem Iran festhalten.

«Trump ist der erste US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg, aus dessen Sicht die Führung der Welt mehr Nachteile als Vorteile bringt», schreibt Richard Haas, der Präsident des überparteilichen US-Thinktanks «Council on Foreign Relations». 1945 hatten die USA ihre weltweite Führungsrolle übernommen. Sie forcierten die Gründung der UNO und spannten ein globales Netz von Bündnissen; es entstanden internationale Regeln, das amerikanische Jahrhundert begann. Für den US-Verteidigungsminister James Mattis «die grossartigste Sache, welche uns jene ‹grossartigste Generation› hinterlassen hat».

Sein Chef sieht das anders. An der Nato, dem Kernstück der europäischen Nachkriegsordnung, nörgelte Trump bereits im Wahlkampf herum. Einmal im Amt bekannte er sich zu spät und zu zögerlich zur Bündnistreue, und das angesichts wieder erwachter russischer Grossmachtsansprüche. So als würden nur die Europäer von den USA profitieren und nicht auch umgekehrt. Die Atlantische Allianz, die nebenbei auch die Schweiz beschützt, ist brüchig geworden. Und was die EU betrifft, den anderen stabilisierenden Pfeiler in Europa, freute sich Trump über das fatale Brexit-Votum. Bis anhin hatte das Weisse Haus seine speziellen Beziehungen zu Grossbritannien genutzt, um Einfluss auf Brüssel geltend zu machen.

Nicht so Trump, lieber stösst er mit seinen Tweets Amerikas Freunde vor den Kopf. Die Kurznachrichten würden in den ausländischen Hauptstädten ernst genommen, schreibt Nicolas Burns, einst US-Botschafter bei der Nato: «Sie schaden täglich unserer Glaubwürdigkeit.» Dabei ist Diplomatie vergleichbar mit Präventivmedizin: Sie löst Probleme, bevor daraus Kriege werden. Siehe Marshallplan oder den Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten. Trotzdem wendet Trump seine Doktrin des Rückzugs auch beim Aussenministerium an. Immer noch haben etliche Länder keinen neuen US-Botschafter, darunter auch geopolitisch bedeutsame wie Südkorea, Ägypten, Saudiarabien oder Deutschland.

Viel leichter scheint ihm der Umgang mit Autokraten zu fallen. So glaubt Präsident Trump nicht etwa den eigenen Geheimdiensten, sondern Wladimir Putin, wenn der russische Präsident beteuert, Moskau habe sich 2016 nicht in den Wahlkampf eingemischt. Bis vor einem Jahr wäre solches Gebaren eines US-Präsidenten unvorstellbar gewesen. Doch der frühere Immobilienmogul Trump agiert auch als Präsident wie von Businessman zu Businessman, ­Hauptsache, es gibt einen Deal. Deshalb ist sein Besuch am WEF weniger überraschend, als es zunächst schien.

Generäle statt Diplomaten

Trotz des eingeleiteten Rückzugs ist Trump bereit, US-Interessen militärisch durchzusetzen. So hat er den von Obama 2014 begonnenen Krieg gegen die IS-Terroristen erfolgreich beendet. Er reagierte auch angemessen auf den syrischen Giftgasangriff, indem er einen Flughafen bombardieren liess. Doch wie nachhaltig sind diese Militäreinsätze? Kriege können die Amerikaner dank ihres militärtechnologischen Vorsprungs allein gewinnen, für eine Sicherheitsordnung brauchen sie Verbündete. Das dürfte auch die Krise mit dem nuklearen Paria-Staat Nord­korea wieder zeigen.

Doch Trump sind Generäle lieber als Diplomaten. Für ihn ist militärische Potenz zentral, um die USA wieder «grossartig» zu machen. Leider ignoriert er dabei, dass imperiale Macht innere Stärke voraussetzt, wie der Aufstieg des Römischen Reichs zeigt. Trump redet zwar dauernd von «America First», spricht dabei aber nicht ganz Amerika an, sondern nur jene knappe Hälfte, die ihm zujubelt. Mehr noch: Er hat das Land tiefer gespalten, als es ohnehin schon war. Das zeigen seine Zustimmungswerte: Nur 38 Prozent der Amerikaner sind mit seiner Amtsführung zufrieden, und das, obwohl die Wirtschaft boomt, was sonst noch jedem Präsidenten Werte um die 50 Prozent beschert hat.

In seiner Partei kommt Trump auf immerhin 81 Prozent. Die Steuerreform war eine Herzenssache der Republikaner. Damit hat Trump seine Partei und vor allem die internen Kritiker gekauft. Mit dem Haken, dass diese Steuern nun fehlen. Die Ausfälle dürften trotz des bemerkenswerten Wirtschaftswachstums nicht wettgemacht werden. Dabei wären staatliche Investitionen in Schulen, Strassen und Spitäler dringend nötig – mit Steuern kauft man Zivilisation. Die Leidtragenden sind die Amerikaner mit tiefem Einkommen.

Weiter hat der US-Präsident, dessen Familie ursprünglich aus Deutschland stammt, die Migranten verängstigt. Vor allem Hispanics und Muslime sind in seinen Augen ungeeignet, Bürger des Einwanderungslandes schlechthin zu werden. Ausserdem ist Trumps Fehde gegen die Medien längst notorisch. Und am Freitag hat seine Regierung im Gesundheitsministerium eine Abteilung für «Gewissen und Religionsfreiheit» eingerichtet, die Ärzte unterstützen wird, die aus religiösen Gründen Abtreibungen verweigern. Das ist nur die letzte Massnahme, mit der Trump seine Anhänger bedient, das Land aber auseinanderdriften lässt und damit schwächt.

Umso grösser ist das Vakuum, das die USA auf ihrem Rückzug hinterlassen. Die Grossmächte China und Russland können aus demokratischer Sicht keine Alternative sein. Und Europa ist in einem Endlosseminar mit sich selber beschäftigt, weshalb die USA – bei aller berechtigten Kritik an der amerikanischen Supermacht – die unverzichtbare Nation bleiben: Die Alternative zu einer internationalen Ordnung unter US-Führung, ist eine internationale Unordnung. Donald Trumps Nachfolger oder Nachfolgerin wird den angerichteten Schaden beheben müssen, falls das dann noch möglich ist.

