«Die Medien werden mich bald lieben»

Wenn Donald Trump über «Fake-News media» schimpft, meint er CNN und vor allem die «New York Times». Das linksliberale Weltblatt verhöhnt er gerne als «versagende ‹New York Times›». Diese hatte den US-Präsidenten bereits im Wahlkampf mit Enthüllungsgeschichten und scharfen Kommentaren wiederholt verärgert. Trotz seiner Abneigung hat Trump nun der «New York Times» ein Interview gegeben. Als Medienprofi weiss Trump schliesslich, welche Resonanz solche Interviews haben. Tatsächlich hat das Interview im Internet einen Hype mit heftigen Reaktionen ausgelöst.

Das 30-minütige Interview «aus dem Stegreif», wie der «New York Times»-Reporter Michael S. Schmidt schreibt, ist am Donnerstag in Trumps Golfclub in West Palm Beach (Florida) geführt worden. Nach einer Runde Golf mit Freunden traf sich Trump mit dem Journalisten Schmidt im öffentlichen Grill Room seines Golfresorts, wo Clubmitglieder gleichzeitig assen und schwatzten. Berater des Präsidenten waren nicht anwesend. Wortwörtliche Auszüge des spontanen Interviews mit Trump hat die «New York Times» online gestellt.

Today I interviewed @realDonaldTrump for a half hour at his golf club in West Palm Beach, Fla. Here’s what he said: Trump Says Russia Inquiry Makes U.S. ‘Look Very Bad’https://t.co/4hN0u9K4Id — Michael S. Schmidt (@nytmike) 29. Dezember 2017

Im Gespräch mit der «New York Times» sagte Trump, dass die Ermittlungen in der Russland-Affäre für das Ansehen der USA schädlich seien. «Das lässt das Land sehr schlecht aussehen und rückt das Land in eine sehr schlechte Position», sagte Trump. «Je schneller das geregelt ist, desto besser.» Er sei nicht besorgt über die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller, beteuerte Trump. Jeder wisse, dass es keine geheimen Absprachen mit Russland gegeben habe. Auffallend war dabei, dass Trump das Ganze nicht nur einmal sagte, sondern ganze 16-mal. Im Übrigen geht Trump davon aus, dass Mueller ihn, den Präsidenten, fair behandeln werde. Zuletzt hatten Medien in den USA darüber spekuliert, dass Trump den Sonderermittler entlassen könnte. Zudem hatten Republikaner Stimmung gegen Mueller gemacht.

Bilder: Sonderermittler Mueller

Im Interview äusserte sich Trump auch über das Nordkorea-Problem. «China kann das Problem lösen», sagte Trump. «Sie helfen uns, sie helfen uns sogar sehr, aber sie helfen uns nicht genug.» Verärgert zeigte er sich über Chinas angebliche Missachtung von UNO-Sanktionen gegen Nordkorea. Trump warf China vor, die Lieferung von Öl nach Nordkorea zu erlauben – was von China bestritten wird. «Wenn sie uns nicht mit Nordkorea helfen, dann werde ich tun, was ich immer gesagt habe, dass ich tun werde», sagte Trump über die Gefahr eines Handelskonflikts mit China. Im Weiteren äusserte der US-Präsident seine Bereitschaft, einen Präventivangriff gegen Nordkorea durchzuführen, wenn die Verhandlungen, die wie «wie verrückt» geführt werden, zu keinem Ergebnis führen würden. Das Land Nordkorea sei eine Art «Spinner».

Über weite Strecken des Interviews erwähnte Trump seine tatsächlichen und angeblichen Erfolge im zu Ende gehenden ersten Amtsjahr. Besonders gerne sprach er über die kürzlich durchgebrachte Steuerreform. Dabei geizte er nicht mit Selbstlob.

Trump zeigt Ehrentafel seines Golfturniers: Er gewann mehrmals

Trump ist überzeugt davon, dass er 2020 wiedergewählt wird. Er werde erfolgreich sein, weil es den Amerikanern wieder gut zu gehen beginne und weil sein Land wieder respektiert werde. Ein anderer Grund für seinen erneuten Wahlsieg sei der, dass «die Zeitungen, das Fernsehen, alle Arten von Medien untergehen werden, wenn ich nicht da bin, denn ohne mich werden ihre Einschaltquoten den Bach hinuntergehen». Und weiter meinte der US-Präsident: «Daher müssen sie mich im Prinzip gewinnen lassen. Und früher oder später, wahrscheinlich sechs Monate vor der Wahl, werden die Medien mich lieben, weil sie sagen: Bitte, bitte verliere nicht, Donald Trump!»

«Ohne mich werden ihre Einschaltquoten den Bach hinuntergehen.»Donald Trump

Nach dem Interview mit dem «New York Times»-Reporter verliess Trump den Grill Room seines Golfresorts und schwatzte eine Weile mit ein paar Clubmitgliedern. Danach kehrte er mit einer Ehrentafel zurück, um diese dem Journalisten zu zeigen. Auf der Ehrentafel stehen die Namen von Golfern, die das Turnier von Trumps Golfclub gewonnen haben. Trump selber figuriert mehrmals darauf. Auf die Frage, wie weit er den Golfball noch schlagen könne, antwortete der bald 72-jährige Trump: «Jedes Jahr weniger weit.» Für Trump eine ungewohnt bescheidene Aussage.

(vin)