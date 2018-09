Die Russland-Strategie des «Mr. X» erlebt ein Revival

Russland markiert Präsenz. Am augenfälligsten in Syrien, wo die Luftwaffe die letzten von Rebellen gehaltenen Gebiete bombardiert. Moskau hat auch seine Flottenpräsenz im östlichen Mittelmeer erhöht: Reuters berichtete von Fregatten, Korvetten und Landungsschiffen, die den Bosporus durchquert hätten. Eine offenkundige Machtdemonstration war ausserdem das russische Militärmanöver Wostok-2018. Mit angeblich 300000 Soldaten handelt es sich um die grösste Truppenübung seit 1981, als sich die Sowjetunion im Kalten Krieg befand – ein deutliches Signal an den Westen.

Seit Moskau auf die Weltbühne zurückgekehrt ist, haben sich der Westen und Russland entfremdet, Wladimir Putin gilt kaum mehr als möglicher Partner. «Wir empfinden die Aussenpolitik des Kreml als beunruhigend, vor allem Moskaus Geheimniskrämerei, den Mangel an Offenheit, die Doppelzüngigkeit, das Misstrauen und die grundsätzlich unfreundlichen Absichten.» Das schrieb ein Mister «X», allerdings nicht in der aktuellen Debatte, sondern vor über 70 Jahren. Damals entfremdeten sich Moskau und der Westen, der Kalte Krieg brach aus, der kommunistische Osten und der demokratisch orientierte Westen formierten sich zu Blöcken.

Historische Parallelen sichtbar

Es war der amerikanische Diplomat George F. Kennan (1904–2005), der unter dem Pseudonym «X» diese Entwicklung analysiert hatte. Er veröffentlichte 1947 seinen Artikel «The Sources of Soviet Conduct» in der US-Zeitschrift «Foreign Affairs». Bald war klar, dass sich hinter «X» der Chefplaner im US-Aussenministerium verbarg. Kennans Text über «Die Ursprünge des sowjetischen Verhaltens» basierte auf seiner 5300-Wort-Depesche, die er als Berater des US-Botschafters in Moskau am 22. Februar 1946 nach Washington gesandt hatte. Das «Lange Telegramm» alarmierte die Regierung in Washington. Sein «X»-Artikel ein Jahr später war ein Weckruf für die amerikanische Öffentlichkeit und wurde zur Blaupause für die US-Strategie der Eindämmung, des sogenannten Containment im Kalten Krieg.

Die Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins, aber zuweilen erinnern aktuelle Ereignisse an vergangene. Dabei werden Parallelen sichtbar, und Kennans Artikel wirkt heute überraschend, aber auch erschreckend aktuell, wenn man ihn wieder liest. Steuert die Welt also wieder auf eine neue Teilung zu? Ist es angemessen, von einem neuen Kalten Krieg zu sprechen, obwohl sich weder ideologisch gefestigte Blöcke noch hochgerüstete Militärbündnisse gegenüberstehen? Stehen wir am Anfang einer Konfrontation zwischen dem demokratischen Westen und einem autoritären Russland, die sich zwangsweise verschärfen muss? Oder sind die derzeitigen Spannungen eine Episode, die spätestens nach dem Ende der Ära Putin vorbei sein wird?

Video – Russland-Affäre: Die Chronik

Ein Giftanschlag auf einen Doppelagenten, Spionage gegen die Schweiz und eine diplomatische Krise: Die Ereignisse im Video.

Kennans Text kann darauf keine Antworten liefern. Aber seine Darstellung des sowjetischen Verhaltens lässt sich teilweise auf die Politik von Wladimir Putin übertragen. So trifft es heute wie damals zu, dass es dem Kreml in erster Linie darum geht, mit dem Westen auf Augenhöhe zu sein: «Die Russen freuen sich auf ein Duell von unendlicher Dauer, und sie sehen, dass sie bereits grosse Erfolge erzielt haben», schrieb Kennan. Putin kann ebenfalls solche Erfolge vorweisen, vor allem natürlich die Annexion der Krim und die Stabilisierung des bereits totgesagten Assad-Regimes. Damit ist es ihm gelungen, sein Land zurückzuführen in den Kreis der Grossmächte.

Auch auf dem Balkan ist Moskau aktiv, um zu verhindern, dass sich Serbien mehr an der EU orientiert. Aktuell versucht der Kreml, eine Einigung im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland zu vereiteln, um Skopjes Nato-Beitritt zuvorzukommen – Beispiele, die an die späten 1940er-Jahre erinnern. Auch in Südamerika zeigt Russland Flagge, vor allem im kriselnden Erdölstaat Venezuela, wo Präsident Putin dem Regime von Nicolás Maduro mit Krediten zu Hilfe kam. Überall dort, wo der Antiamerikanismus stark ist, kann sich Russland erfolgreich als Gegengewicht zu den USA inszenieren.

Selbst nach Afrika sind die Russen nach Jahren der Untätigkeit zurückgekehrt. Obwohl die Soldaten der Zentralafrikanischen Republik von der EU trainiert werden, entsandte Moskau fünf Offiziere und 170 «zivile Ausbildner». Dabei soll es sich um russische Söldner handeln. Des Weiteren bestehen mit der Demokratischen Republik Kongo, Burkina Faso, Uganda und Angola militärische Partnerschaften, nach Kamerun werden Waffen verschifft.

«Aus ideologischen Gründen galt den Russen die Aussenwelt seit je als feindselig, die jenseits der Grenzen bekämpft werden muss.»George F. Kennan

Putins aussenpolitische Strategie ist global – wie bei seinen kommunistischen Vorgängern im Kreml. Der Untergang der Sowjetunion gilt für den ehemaligen KGB-Agenten als grösste Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wie er sagte. Er trauert allerdings nicht nur dem Imperium nach, er versucht, die erlittenen Verluste wenigstens teilweise zu kompensieren: Jene ehemaligen Sowjetrepubliken, die nicht zur Nato oder zur EU gehören, werden systematisch destabilisiert. Nicht nur in der Ukraine, auch in Georgien, Armenien, Moldau oder Aserbeidschan hat Moskau Konflikte geschürt, die die territoriale Integrität dieser Staaten gefährdet.

«Aus ideologischen Gründen galt den Russen die Aussenwelt seit je als feindselig, die jenseits der Grenzen bekämpft werden muss», schrieb Kennan. Das betraf – und betrifft nun wieder – auch den Westen. Die sowjetische Politik bestehe darin, schrieb Kennan, «behutsam, aber anhaltend Druck» auszuüben und die Demokratien zu stören. Deren Destabilisierung sei ein langfristiges Projekt. «Sie können es sich leisten zu warten», schrieb Kennan und stellte fest, dass sich die Demokratien aus sowjetischer Sicht «in einer dunklen und irregeleiteten Welt» befinden würden. Putin respektive seine Propaganda sehen das ähnlich.

Glaubwürdigkeit erodiert

Um das Chaos in den westlichen Demokratien weiter zu fördern, setzt Russland auf Desinformation, etwa via den internationalen TV-Sender RT oder die Online-Plattform «Sputnik». Die permanente Berieselung mit verdrehten und verfälschten Meldungen lässt die Glaubwürdigkeit der freien Presse und anderer demokratischer Institutionen erodieren. So hat der Informationskrieg vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 die USA nachhaltig verunsichert. Angeblich kommt es wegen der Kongresswahlen am 6. November erneut zu Störmanövern, deren digitale Spuren wiederum nach Russland führen.

Längst ist selbst die friedliebende Schweiz zum Ziel geworden. So berief sich der russische Aussenminister Sergei Lawrow entgegen allen Fakten auf das Labor Spiez, als er Russlands Beteiligung an der Nowitschok-Giftattacke in England abstritt. Er habe «vertrauliche Dokumente» aus der Schweiz, sagte er. Damit nahm Lawrow das Labor als Zeugen in den Würgegriff, Spiez aber durfte nichts sagen. Denn die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag lässt von weltweit 20 Vertrauenslabors Proben überprüfen. Wer welchen Fall untersucht, ist geheim. Lawrow dagegen behauptete, Spiez sei beteiligt.

Schon immer haben die Russen zeitgemässe Mittel eingesetzt. «Die sowjetischen Führer machen sich die moderne Technik und die Kunst der Despotie zunutze», so Kennan. «Die Russen sind talentierte Leute.» Allerdings begehen sie Fehler, wie der Fall Skripal gezeigt hat: Die Agenten, die in der Schweiz operiert haben und unter anderem das Labor Spiez auskundschaften wollten, sind auf dem Radar des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) aufgetaucht. Noch ist nicht bekannt, wie gross das Ausmass der Spionageaffäre ist.

Kennan als US-Botschafter in Jugoslawien mit dessen Präsident Tito, 1961. Foto AP, Keystone

Ungeachtet der sowjetischen Bedrohung propagierte Kennan zu Beginn des Kalten Kriegs nicht eine Eskalation im Umgang mit Moskau, schon gar nicht eine militärische, sondern Standfestigkeit. Sein Kernsatz steht heute in Schulbüchern: «Das Hauptelement jeder Politik der USA gegenüber der Sowjetunion muss die langfristige, geduldige, aber feste und wachsame Eindämmung der russischen expansiven Tendenzen sein.» Das wäre auch heute eine vertretbare Haltung. Wobei der Diplomat präzisierte, dass die Eindämmungspolitik nichts zu tun habe «mit Drohungen, einem grossen Geschrei, überflüssigen Gesten oder demonstrativer Härte».

Gleichzeitig warnte der Russlandkenner davor, ein Entgegenkommen Moskaus zum Nennwert zu nehmen: «Wenn die sowjetische Regierung gelegentlich Dokumente unterzeichnet, handelt es sich um taktische Manöver, die als zulässig betrachtet werden im Umgang mit einem Feind.» Eine weitere Einschätzung, die aus der Gegenwart stammen könnte: So erwiesen sich die vereinbarten Deeskaltionszonen wie die Waffenstillstände in Syrien als taktische Manöver, die es den russischen Streitkräften ermöglichten, ihre Truppen auszutauschen. Ans Minsker Abkommen zur Ukraine hält sich Putin nur nach Bedarf, und das Budapester Memorandum, worin Russland 1994 Souveränität und Grenzen der Ukraine anerkannt hatte, ist heute Makulatur.

«Wir werden noch lange der Auffassung sein, dass es schwierig ist, mit den Russen umzugehen». George F, Kennan

«X» verwies zudem auf die Verführungskraft des kommunistischen Regimes, dem er einen «flotten Auftritt» attestierte. Heute hat Putin im Westen unter altlinken Sowjetnostalgikern, vor allem aber bei den antiliberalen neuen Rechten Anhänger. Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini, Heinz-Christian Strache und wohl auch Donald Trump bewundern den russischen Präsidenten. «Neue Gruppen von ausländischen Anhängern, die man nur als Mitläufer der internationalen Politik bezeichnen kann, springen auf den fahrenden Zug auf», schrieb Kennan.

Trotz grosser Bedrohungsanalyse: Der Russlandexperte war bereits 1947 überzeugt, dass das sowjetische Regime «die Samen des eigenen Zerfalls in sich trug». Das könnte auch heute gelten: Moskaus Engagement hat ein Ausmass angenommen, das von der strauchelnden, weil einseitig auf Bodenschätze ausgerichteten russischen Wirtschaft nicht ewig finanziert werden kann.

Kennan war sich jedoch sicher, dass «wir noch lange der Auffassung sein werden, dass es schwierig ist, mit den Russen umzugehen». Das zumindest gilt bis heute, auch für die Schweiz. (Tages-Anzeiger)