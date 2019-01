Die Sorry-Demokraten

Die US-Präsidentschaftswahl 2020 ist noch weit weg, kaum eine Woche aber vergeht ohne einen zusätzlichen demokratischen Kandidaten, der sich zur Präsidentschaft berufen fühlt. Bislang fiel die Schar der Bewerber indes vor allem durch ihre Entschuldigungen auf. Man entschuldigt sich für dies und jenes, ein regelrechter Exkulpationszwang hat sich der Kandidaten bemächtigt. Früheres Fehlverhalten wird identifiziert und soll verziehen werden.

Grund für die «Tut-mir-leid-Attitüde» ist ein verändertes politisches Umfeld: Die Demokratische Partei ist nach links gerückt, und politische Überzeugungen, die vor einem oder gar zwei Jahrzehnten vertretbar waren, werden nun scheel angesehen. Ob LGBT-Toleranz oder höhere Steuern für Reiche, ob nachhaltige Kontrollen von Schusswaffen oder eine staatliche medizinische Versorgung für alle: Die Demokratische Partei entwickelt einen linken Populismus, mit dem sich ihre frühere Politik nur schlecht verträgt.

Auch sie dürfte von ihren früheren Haltungen abweichen: Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Foto: Keystone

Und je länger ein demokratischer Präsidentschaftskandidat politisch aktiv war, desto grösser ist die Gefahr, dass er neuerdings verpönte Positionen besetzt. Niemand trifft das härter als Joe Biden, der mit einer Kandidatur ringt und wahrscheinlich antreten wird. Biden ist seit Jahrzehnten eine bekannte Figur der Washingtoner Politszene, als Senator präsidierte er 1991 über das Spektakel der Anhörung des Richterkandidaten Clarence Thomas, dem seine Mitarbeiterin Anita Hill sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte.

Ausserdem vertrat der Senator aus Delaware eine harte Linie im Kampf gegen die Kriminalität. Ein nach ihm benanntes Gesetz von 1994 brachte Tausenden Afroamerikanern überlange Haftstrafen ein wegen Drogenhandels oder Drogenbesitz. «Ich habe nicht immer recht gehabt», sagt Biden heute. Dass er sich bei Anita Hill entschuldigen müsse, hat Biden schon 2017 eingeräumt. Sicherlich wird er offiziell um Vergebung bitten, falls er antritt.

Gillibrand war mit Schusswaffenlobby verbandelt

New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg, ein potenzieller demokratischer Präsidentschaftskandidat, wird ebenfalls als zu hart beim Kampf gegen die Kriminalität angegriffen. Er könne nicht sagen, dass alle seine Entscheidungen als Bürgermeister «perfekt waren», räumt Bloomberg vorsorglich ein. Man wird ihm im Verlauf der demokratischen Vorwahlen noch mehr Selbstkritik abverlangen.

Gegen die kalifornische Senatorin Kamala Harris, die als Staatsanwältin und danach als kalifornische Generalstaatsanwältin einige umstrittene Entscheidungen getroffen hat, sind ebenfalls Vorwürfe erhoben worden – was Harris, die kürzlich ihre Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt gab, dazu bewog, die «volle Verantwortung» für ihr Verhalten zu übernehmen. Um eine Entschuldigung für den einen oder anderen Justizfall wird sie kaum herumkommen.

Im Interview mit TV-Moderatorin Rachel Maddow erklärt Gillibrand ihren Sinneswandel.

Ihre Mitbewerberin Kirsten Gillibrand, Senatorin des Staats New York, hat gleich mehrmals um Vergebung gebeten. Als junge Kongressabgeordnete war sie der Schusswaffenlobby NRA treu ergeben, was sich nun als Fehler herausstellt. Zumal Gillibrand keine Freundin einer Amnestie für illegale Einwanderer war und mehr Geld für den Grenzschutz wollte. Es habe ihr damals an «Empathie» gemangelt, «herzlos» sei sie gewesen, sagte Gillibrand jetzt. Natürlich sagt die Senatorin «sorry».

Ihr Kollege Bernie Sanders, auch er ein wahrscheinlicher Präsidentschaftsbewerber, musste vergangene Woche für den Sexismus seiner Mitarbeiter während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 Abbitte leisten. «Ich entschuldige mich bei den Frauen in unserem Team, die belästigt oder schlecht behandelt wurden», so Sanders.

Zugeben, wenn man falsch lag

Bislang am härtesten aber traf es die hawaiianische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die gleichfalls ins Weisse Haus möchte. Früher war sie gegen Schwule und Lesben eingestellt und hatte ihre Partei sogar davor gewarnt, sich «homosexuellen Aktivisten» zu beugen. Nun schmerzen sie die «beleidigenden und verletzenden Bemerkungen».

Die vielen Entschuldigungen bilden einen Kontrast zu Donald Trump, der sich bekanntlich nie entschuldigt und jegliches Eingeständnis eines Irrtums für Schwäche hält. Andererseits könnte die Flut demokratischer Abbitten den Verdacht nähren, die Kandidatenschar bestehe vornehmlich aus Opportunisten.

Wenn die Entschuldigungen aus dem Herzen kämen, sei nichts daran auszusetzen, glaubt Jim Messina, ein demokratischer Stratege, der 2012 Barack Obamas Wahlkampf leitete. Es sei «wichtig, Positionen immer wieder zu beurteilen und zuzugeben, wenn man falsch lag», twitterte Messina den demokratischen Kandidaten Mut zu. (Redaktion Tamedia)