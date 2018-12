Die Suche nach Kellys Nachfolger in «Crazytown»

Der Job galt als Sprungbrett für höhere Weihen, begehrt schon deshalb, weil er den Inhaber an einer Schaltstelle Washingtoner Macht installierte. Der Stabschef des Weissen Hauses glich dem Bouncer eines exklusiven Clubs: Er bestimmte, wer hereingelassen wurde, wen der Präsident sah und welche Papiere auf dem Schreibtisch des Oberkommandierenden landeten.

Das war einmal. Wie so vieles in der Präsidentschaft Donald Trumps ist die Rolle des Stabschefs vermindert worden. Ende Jahr wird John Kelly, der zweite Stabschef des ungestümen und unberechenbaren Präsidenten, das Weisse Haus verlassen. Wie vor ihm Reince Priebus, den Trump im Sommer 2017 abservierte, tritt auch der ehemalige Ledernacken-General mit einer befleckten Reputation ab. Wer Trump dient, verliert nahezu unweigerlich an Ansehen, und John Kelly ist keine Ausnahme.

Vorbei sind die Zeiten, da ein Howard Baker das vom Irancontra-Skandal erschütterte Weisse Haus Ronald Reagans stabilisierte, vorbei auch die Zeiten von Lichtgestalten wie James Baker, der unter Reagan und George H.W. Bush zum Vorbild für nachfolgende Stabschefs wurde. Zwar lobte Trump den ausscheidenden Ex-General am Samstag als «prima Kerl», doch auch Kelly scheiterte letztendlich an einem Boss, den Disziplinlosigkeit und intellektuelle Faulheit prägen.

Video: Trumps nächster Stabschef geht

Frustriert und entsetzt über seinen Boss

Es gelang ihm, das Chaos des Weissen Hauses zu dämpfen, Trump aber vor sich selber zu bewahren gelang Kelly nicht. Wenngleich er dem Präsidenten ideologisch nahestand: Wie der Boss sehnte sich der General in eine vermeintlich heile amerikanische Welt zurück, er verfolgte in der Immigrationspolitik eine harte Linie und hing einer extrem traditionellen Sicht von Geschlechterrollen an.

Unschönes kam dazu: Kelly legte sich mit der afroamerikanischen Witwe eines gefallenen Soldaten und der gleichfalls afroamerikanischen Kongressabgeordneten Fredericka Wilson an, log in beiden Fällen und verweigerte danach eine Entschuldigung. Trotzdem war er zuweilen frustriert wegen und entsetzt über Trump. Der Präsident sei «ein Idiot», das Weisse Haus «Crazytown», zitierte ihn Bob Woodward in seinem Enthüllungsbuch über Trumps erstes Amtsjahr.

Der Ex-General dementierte, niemand von politischer Statur aber drängt sich danach, sein Nachfolger zu werden. Vizepräsident Mike Pences Stabschef Nick Ayers war Trumps Wunschkandidat, am Sonntag aber sagte der 36-jährige Senkrechtstarter ab. «Man muss sich wirklich wundern, warum jemand Stabschef in Trumps Weissem Haus sein möchte», sagte Chris Whipple, Autor eines Buchs über die Stabschefs diverser Präsidenten, dem Webportal Politico.

Es winken hohe Anwaltskosten und sogar Gefängnis

Tatsächlich: Wer will schon als Oberaufseher in eine Regierungszentrale einrücken, die einem belagerten Anwesen mit einem zusehends bedrängten Hausherren gleicht? John Kelly musste Russland-Sonderermittler Robert Mueller Rede und Antwort stehen, sein Nachfolger muss sich gleichfalls darauf gefasst machen, in den Sog von Muellers Untersuchung zu geraten. Hohe Anwaltskosten winken ebenso wie die Gefahr, in die eine oder andere Affäre Donald Trumps verwickelt zu werden.

Auch dafür existiert ein Beispiel: Richard Nixons Stabschef H.R. Haldeman verbrachte für seine Rolle im Watergate-Skandal anderthalb Jahre hinter Gittern.

Am Montag kursierten die Namen mehrerer Kandidaten in Washington, darunter der ultrakonservative Kongressabgeordnete Mark Meadows. Budget-Chef Mick Mulvaney ist ebenfalls im Gespräch, auch ihm aber fehlt das Ansehen, das viele Stabschefs amerikanischer Präsidenten auszeichnete. (Redaktion Tamedia)