Die Wähler sollen urteilen, nicht die Richter

Das tränenreiche Schuldeingeständnis vor Gericht war ein Frontalangriff aufs Weisse Haus. Seine Loyalität gegenüber Donald Trump habe ihn «blind» gemacht, sagte Michael Cohen, langjähriger und inzwischen verschmähter Anwalt des US-Präsidenten. Mehr noch, er habe in all den Jahren, in denen er die «schmutzigen Taten» seines Chefs vertuscht habe, seine «eigene innere Stimme» und seinen «moralischen Kompass» ignoriert. Ungeachtet der öffentlichen Reue muss Cohen wegen Bankbetrugs und Steuerhinterziehung drei Jahre ins Gefängnis. Dazu kommt das politisch brisante Vergehen der illegalen Wahlkampffinanzierung.

Damit strahlt das Urteil gegen Cohen bis nach Washington aus, auch wenn sich der US-Präsident im Twitter-Rhythmus von seinem früheren Mann fürs Grobe distanziert. Aus Sicht der Ankläger des New Yorker Bundesgerichts hat Trump seinen Anwalt angestiftet, kurz vor der Präsidentenwahl Schweigegeld an zwei Frauen zu zahlen. Die beiden sagen, sie hätten mit Trump eine aussereheliche Affäre gehabt. Deshalb sehen nun viele Trump-Gegner den ultimativen Moment gekommen, um ein Impeachment für den Präsidenten zu fordern.

Hinweise auf ein fragwürdiges Milieu

Ein Amtsenthebungsverfahren wegen Schweigegeldzahlungen hätte jedoch kaum Chancen auf Erfolg: Selbst wenn erstens der Verdacht der New Yorker Ankläger zutrifft, und viel weist darauf hin, ist unklar, ob man Trump ein Vergehen nachweisen kann. Zweitens ist es zwar peinlich, wenn ein Präsident Schweigegeld an zwei Frauen bezahlt, und wenn er es tat, um die Wahl zu beeinflussen, ist es auch nicht legal. Aber um ein Kapitalverbrechen handelt es sich dabei nicht, niemand ist wirklich zu Schaden gekommen. Und überhaupt verfügen Trumps Republikaner im Senat, der das Urteil fällen müsste, über eine solide Mehrheit. Viel eher bieten Robert Muellers Russland-Ermittlungen vielleicht eines Tages die Möglichkeit, den Präsidenten zu belangen.

Das heisst nicht, dass der Fall Cohen für Trump keine Folgen hat. Langsam dürfte selbst für seine Anhänger offensichtlich werden, in welchem Umfeld sich dieser Präsident bewegt: Er verkehrt offenbar gerne mit Pornostars (Stormy Daniels) und unterhält Affären mit «Playboy»-Models (Karen McDougal); er heuert politische Berater an, bei denen man nicht genau weiss, ob sie nun für Washington oder Moskau arbeiten (Michael Flynn); er umgibt sich mit zwielichtigen Lobbyisten, die sich auch für Diktatoren verdingen, wenn das Honorar stimmt (Paul Manafort); oder er lässt eben einen skrupellosen Winkeladvokaten wie Michael Cohen die juristische Drecksarbeit erledigen.

Geurteilt wird 2020

Das trumpsche Milieu ist geprägt von viel krimineller Energie, was einer moralischen Instanz wie dem US-Präsidenten schlecht ansteht. Vor allem aber unterscheidet sich dieses Milieu radikal von jenem im Rostgürtel, dem heruntergekommenen Industriegebiet zwischen New York und den Grossen Seen, dem vernachlässigten Mittleren Westen oder verarmten Gegenden wie West Virginia. Hier aber leben die Trump-Fans. Eigentlich müssten sie ihre Wahl von 2016 längst hinterfragen, wenn sie hören, wie es zu- und hergeht in der Welt ihres Präsidenten.

Anders als Cohen ist Trump deshalb kein Fall für den Richter, sondern für den Wähler. Die Amerikanerinnen und Amerikaner können 2020 über Donald Trump urteilen. Angeblich steigt die Zahl jener, die ihren moralischen Kompass neu kalibrieren.

(Tages-Anzeiger)