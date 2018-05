«Die Wut ist grösser als die Angst»

Mexiko geht es schlecht. Warum?

Wenn wir die letzten achtzehn Jahre in Mexiko als Oper in drei Akten betrachten, dann hat sich in jedem einzelnen Akt eine Katastrophe ereignet statt der erhofften Wende zum Guten. Das Resultat ist der bedauerliche Zustand, in dem sich das Land heute befindet.

Dann gehen wir diese drei Akte doch durch, aber bitte kurz.

Einverstanden. Der erste Akt findet im Jahre 2000 statt. Nachdem das Land mehr als 70 Jahre von der Partei der institutionalisierten Revolution, dem PRI, beherrscht und korrumpiert worden ist, kommt es zu einem gewaltfreien demokratischen Machtwechsel. Der konservative Partido Acción Nacional (PAN) übernimmt die Regierung. Es herrschen Hoffnung und Aufbruchstimmung. Doch um diesen Enthusiasmus zu nutzen und das Land voranzubringen, würde es einen grossen Staatsmann als Präsidenten brauchen. Einen mexikanischen Nelson Mandela. Stattdessen regiert der erbärmliche, verantwortungslose Vicente Fox. Er macht den demokratischen Frühling zunichte, es breitet sich Ernüchterung aus.

Was geschieht im zweiten Akt?

2006 stellt der PAN mit Felipe Calderón erneut einen Präsidenten. Weil sein Wahlsieg aufgrund des knappen Ergebnisses umstritten ist, versucht es Calderón mit einem Befreiungsschlag: Er lanciert einen militärischen Angriff auf die Drogenkartelle. Ohne die Armee darauf vorzubereiten, ohne zuvor die Justiz und den Staatsapparat zu säubern und zu reformieren. Das Resultat ist ein Blutbad, das bis heute andauert. Die Gewalt wird zu Mexikos Alltag. Rund 200'000 Menschen sind mittlerweile im Drogenkrieg getötet worden.

Und welche Katastrophe ereignet sich im dritten Akt?

Im dritten Akt wird 2012 mit Enrique Peña Nieto wieder ein Kandidat des PRI Präsident. Er gibt sich dynamisch und reformbegeistert. Er behauptet, einen modernen, geläuterten PRI zu vertreten. Nach verheissungsvollem Start versinkt seine Regierung in einem Sumpf aus Korruption. Peña Nieto bereichert sich sogar persönlich, und die Partei gebärdet sich korrupter als je zuvor. Zusammengefasst: enttäuschte demokratische Hoffnungen, Drogenkrieg, ethischer Bankrott des Staates. Das ist die traurige Oper namens Mexiko.

Ist Mexiko ein gescheiterter Staat?

Der Begriff ist zu kategorisch, um mit Ja oder mit Nein zu antworten. Aber es gibt Teile des Landes, in denen der Staat vor der organisierten Kriminalität kapituliert hat und nicht mehr fähig ist, seine Funktionen wahrzunehmen. Das Schlimme ist, dass diese Zonen wachsen.

Am 1. Juli wählt Mexiko einen neuen Präsidenten. Alle Umfragen gehen von einem Sieg des linken Kandidaten Andrés Manuel López Obrador aus.

Ja, und dafür gibt es gute Gründe. López Obrador ist ein Kritiker der Globalisierung und des Freihandels. Er will die heimische Industrie und die Landwirtschaft durch protektionistische Massnahmen schützen, er befürwortet die Regulierung des Marktes, er kämpft für staatliche Umverteilung. Während diese Weltsicht vor einigen Jahren noch als altmodisch galt, ist sie nun international wieder salonfähig geworden. Das bezeugen Trump, der Brexit, der Aufschwung der Bewegung Fünf Sterne in Italien.

López Obrador ist also ein mexikanischer Trump?

Nein, dafür unterscheidet er sich ideologisch und als Person zu stark vom US-Präsidenten. Aber dass López Obrador wahrscheinlich Präsident wird, hat wie bei Trump mit der Enttäuschung über die Globalisierung zu tun. Und mit der Frustration über die politische Klasse. Man hat zwei rechten Präsidenten eine Chance gegeben, danach ist der PRI an die Macht zurückgekehrt – jetzt gibt man einem Linken die Chance. López Obrador ist Mexikos Hoffnung, weil man es noch nie mit ihm versucht hat.

Wie wird López Obrador mit Donald Trump zurechtkommen?

Trump wird sich nicht ändern, was eine vernünftige Diskussion mit ihm weitgehend verunmöglicht. Die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko werden sich weiter verschlechtern, unabhängig davon, ob López Obrador gewinnt oder nicht.

López Obrador tritt bereits zum dritten Mal bei einer Präsidentschaftswahl an. Bisher ist es seinen Gegnern immer gelungen, ihn als linkspopulistische Bedrohung darzustellen. Als verkappten Hugo Chávez.

Das funktioniert nicht mehr, weil die Wut mittlerweile grösser ist als die Angst. Der Makel, ein Anti-System-Kandidat zu sein, ist inmitten des allgemeinen Desasters zu einer Auszeichnung geworden.

Aber ist López Obrador nun ein Populist, oder ist er es nicht?

Wenn man sein sozial- und wirtschaftspolitisches Programm anschaut, muss man sagen: Ja, es hat populistische Züge. Aber ich werte das positiv, im Sinne einer populären, volksnahen Art, Politik zu betreiben.

So meine ich das nicht. López Obrador hat zweimal die Wahlen verloren, und beide Male hat er sich geweigert, seine Niederlage anzuerkennen. 2006 liess er den berüchtigten Satz fallen: «Zum Teufel mit den Institutionen.» Die Verachtung demokratischer Regeln im Namen eines angeblich höheren Volkswillens, das macht ihn zum Populisten.

2006 war der Wahlausgang dermassen knapp, und die Unregelmässigkeiten waren so skandalös, dass seine Behauptung, man habe ihm die Wahlen gestohlen, durchaus plausibel erschien. Und 2012 hat er nicht das Resultat bestritten, sondern zu Recht darauf hingewiesen, dass sich der PRI um die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schlicht foutiert hatte. Ich würde im Gegenteil sagen, dass sich López Obrador sehr um die mexikanische Demokratie und ihre Institutionen verdient gemacht hat.

Warum?

Weil 2006 mindestens 30 Prozent der Bevölkerung überzeugt waren, dass man ihn um den Wahlsieg betrogen hatte. Damals gab es Hunderttausende, die zu gewaltsamen Aktionen bereit gewesen wären. López Obrador hat die Protestbewegung gezähmt und dafür gesorgt, dass die Kundgebungen friedlich blieben. Der Satz «Zum Teufel mit den Institutionen» bezog sich konkret auf die mexikanischen Institutionen, nicht auf die demokratischen schlechthin.

Wenn man López Obrador nach seinem Programm fragt, antwortet er nur mit Banalitäten. Reicht das, um Mexiko zu retten?

Nein, absolut nicht.

Warum soll er dann Präsident werden?

López Obrador ist ein Politiker, der unbeirrbar jene wenigen, einfachen Positionen vertritt, die ich ­zuvor erwähnt habe.

Das sind eher Ideen und Wünsche als ein Regierungsprogramm.

Falls eine Regierung unter López Obrador funktioniert, käme ihm die Rolle einer moralischen Autorität zu, die dafür sorgt, dass bestimmte Grundsätze respektiert werden. Für deren Umsetzung wären dann die einzelnen Minister zuständig. Und auch hier gibt es durchaus Anlass zu Hoffnung.

Inwiefern?

Die Personen, die er als Minister vorsieht, sind zum grössten Teil vernünftig, gemässigt und kompetent. Seine Regierung wäre viel weniger radikal, als es seine Gegner befürchten. Ausserdem habe ich in Mexiko-Stadt gelebt, als López Obrador zwischen 2000 und 2005 Bürgermeister war. Er hat damals mit gesundem Menschenverstand gute Arbeit geleistet und hatte am Ende seiner Amtszeit Zustimmungswerte von nahezu 80 Prozent.

Wenn er so gemässigt ist, wie Sie sagen, enttäuscht er womöglich seine Anhänger.

Das ist ohnehin die grösste Gefahr: dass Mexiko erneut enttäuscht wird. Umso mehr, als das Wahlsystem jeden Präsidenten zu Koalitionen mit anderen Parteien zwingt. López Obrador ist der Sprung ins Leere, aber das ist die beste aller Alternativen. Während des Wahlkampfes hat er auch international Aufsehen erregt, als er eine Amnestie für Drogendealer vorschlug. Je nachdem, wie man sie umsetzt, kann das eine sehr gute oder eine schreckliche Idee sein. Es besteht ein grosser Unterschied, ob man Kleindealer aus dem Gefängnis entlässt oder Drogenbosse, die Hunderte Menschenleben auf dem Gewissen haben. Aber entscheidend ist etwas anderes.

Nämlich?

Die Nachfrage nach Drogen stammt grösstenteils aus den USA, das Geld der Drogenmafia stammt aus den USA und die Waffen der Drogenkartelle ebenfalls. Drogen sind ein globales Problem, und wir hier in Mexiko müssen die Schmutzarbeit verrichten. López Obrador hat als einziger Präsidentschaftskandidat erkannt, dass die bisherige Strategie im Kampf gegen das organisierte Verbrechen grundsätzlich falsch ist. Was er im Falle eines Wahlsieges aus dieser Erkenntnis konkret macht, wird man sehen. Als erste Massnahme hat er versprochen, die Armee von den Strassen zurück in die Kasernen zu beordern. Das ist richtig, denn der Kampf gegen die Drogenmafia gehört nicht zu ihren Aufgaben. Und schlechter, als es im Moment ist, kann es ohnehin nicht werden.

(Tages-Anzeiger)