Diese kugelsichere Weste schützt den Fox-Reporter nicht vor Spott

Am letzten Mittwoch erstattete Lawrence Jones für eine Sendung auf Fox News Bericht über die Situation im Süden der USA. Genauer aus Laredo, einer Stadt im Bundesstaat Texas, die laut Statistiken und im Vergleich mit anderen Grenzstädten eine geringe Kriminalitätsrate besitzt.

Jones sprach mit Beamten der Grenzschutzbehörde über Drogenschmuggel und Festnahmen von illegalen Einwanderern. Ein Grossteil der Interviews fand in den Büros der Beamten statt. Doch es gab auch Aussenaufnahmen.

Mit ernstem Blick und einer kleinen kugelsicheren Weste schilderte Jones seine Eindrücke von der Situation an der Grenze zu Mexiko, nachdem US-Präsident Donald Trump diese Woche erneut mit der Schliessung derselben gedroht hatte.

Spott der Kollegen

Am Donnerstag postete Jones auf Twitter ein Bild von sich, auf dem er eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und erneut diese kugelsichere Weste trägt. Das rief seine Berufskolleginnen und -kollegen auf den Plan, die auch schon von der Grenze berichtet hatten.

Sie habe während zweier Jahre von der Grenze berichtet, alle möglichen Leute interviewt, jedoch nie eine kugelsichere Weste getragen, tweetete die Lokalreporterin Claudia Tristan.

I covered the border in #ElPaso Sector for 2yrs. This is what 5ft tall me wore on the border interviewing immigrants recently apprehended by #BorderPatrol, on int’l bridges talking to asylum seekers denied entry to the U.S., and in the desert. No vest ever. pic.twitter.com/eaUEY3ovpi — Claudia Tristán (@tristan_claudia) 4. April 2019

Jones’ Outfit sei lächerlich, twitterte MSNBC-Korrespondent Jacob Soboroff. Die Grenze sei kein Kriegsgebiet, schrieb er weiter.

This is totally ridiculous.



I have never once worn a bulletproof vest at the border, nor has CBP ever asked me to -- even while on a chase with Border Patrol to apprehend migrants in remote Arizona desert in the middle of the night.



Because. The. Border. Is. Not. A. War. Zone. https://t.co/Q1V95e7N5x — Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) 4. April 2019

Sie berichte von der Grenze ohne kugelsichere Weste, dafür ausgestattet mit Haarspray, twitterte Lisa Guerrero. Selbst Spürhunde trügen keine kugelsicheren Westen, spottete die Journalistin weiter. Immerhin sei Jones gut gegen Mücken geschützt, fügte sie hinzu.

Der in Texas geborene Journalist Roland Martin warf die Frage auf, ob Jones mit dem Vortäuschen einer gefährlichen Situation an der Grenze seinen Lohn aufbessern würde.

Auch die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez äusserte sich: Fox lässt die Grenze gefährlicher aussehen, als sie ist.

Does “live from the border” mean Party City?



Fox is really out here doing the most on a budget to make the border look more dangerous than it is ????



h/t @jacobsoboroff pic.twitter.com/uvzIPE5jPG — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 5. April 2019

Andere User wiesen darauf hin, dass die Weste für Jones nicht die richtige Grösse zu haben schien. Er solle beim nächsten Mal eine in der Erwachsenen-Abteilung kaufen, meinte Sportjournalist Benjamin Albright.

1. Next time you might want to buy the vest from the adults section.



2. That's a decorative prop, not a functional piece of protective gear. https://t.co/PjN8Wk0YQJ — Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) 4. April 2019

Und dann kam noch Photoshop hinzu

Jones reagierte entnervt auf die Tweets. Er liess seine Spötter wissen, dass die Grenzschutzbehörde ihn angewiesen habe, eine Weste zu tragen, er habe auch nie behauptet, er sei in einem Kriegsgebiet. Dennoch hat er während seines mehrtägigen Besuchs aufgerüstet.

Das Ende seiner Reportage verkaufte er als «Breaking News»: «Wir haben gerade eine Nachricht erhalten: Es gibt einen Versuch, die Grenze zu überqueren.» Jones trug dabei eine grössere Weste. Sicher ist sicher. (red)