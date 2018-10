Er wäre gerne ein Rebell

Darauf können sich Linke und Rechte in Amerika noch einigen: Jeff Flake ist ein Senator der Republikanischen Partei aus Arizona. Alles Weitere: schwierig. Im Justizausschuss des Senats gab Flake am vergangenen Freitag den Ausschlag dafür, dass das FBI doch noch eine Untersuchung startet, um den Vorwürfen gegen Brett Kavanaugh nachzugehen. Mehrere Frauen haben gegen den Kandidaten für den Supreme Court Vorwürfe erhoben, er habe sie sexuell angegriffen. Die Republikaner hatten eine FBI-Untersuchung bisher abgelehnt.

Die Demokraten feiern Flake seither als Helden. Als letzten Republikaner, der noch ein Gewissen habe. Der den Richter nicht einfach in einer Kampfabstimmung durchdrücken wolle. Sie glauben Flake, dem Mann mit der römischen Nase, wenn er sagt: Der Fall Kavanaugh werde die Republik zerreissen. Den Vorwürfen gegen ­Kavanaugh doch noch auf den Grund zu gehen, sei deshalb das Mindeste, was der Senat tun könne. Die Republikaner halten Flake dagegen für einen Verräter. Für einen nützlichen Idioten der Opposition, die an der Aufklärung der Vorwürfe kein Interesse habe, sondern bloss Kavanaughs Bestätigung hinauszögern wolle. Sie glauben, Flake handle nicht aus hehren ­Motiven, sondern aus Gefallsucht und Schwäche. Er sei dem Druck nicht gewachsen, der auf ihm laste.

Wie dieser Druck aussieht, bekam Flake am vergangenen Freitag zu spüren. Eben hatte er ein Statement verschickt, in dem er ankündigte, im Justizausschuss für Kavanaugh stimmen zu wollen, als ihn zwei Aktivistinnen im Lift des Senats­gebäudes abpassten. Sie stellten sich in die Tür, damit der Lift nicht losfahren konnte, und liessen den Senator die Wut vieler Amerikanerinnen spüren. Sein Ja zu Kavanaugh sei eine Schande, ein Schlag ins Gesicht für all jene Frauen, die selber Opfer von sexueller Gewalt wurden. «Schauen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede!», rief eine der Frauen zu Flake. Der schaute betreten, murmelte immer wieder ein «thank you», bis sich die Lifttür nach einer Ewigkeit schloss.

Ein gläubiger Mormone mit fünf Kindern

Ob es an dieser Episode lag, dass er sich anschliessend für eine FBI-Untersuchung aussprach? Flake, der nach dem Ende seiner Amtszeit im Januar nicht mehr zur Wiederwahl antritt, hatte darauf in den vergangenen Tagen keine klare Antwort. Tatsache ist, dass er sich seit Donald Trumps Einzug ins Weisse Haus schon öfter gegen seine Partei gestellt hat. Flake ist ein Konservativer, ein gläubiger Mormone mit fünf Kindern, der ­vergangenes Jahr ein Buch schrieb, in dem er mit der Republikanischen Partei unter Trump abrechnete, die ein Hort für Nationalisten und Xenophobe aller Art geworden ist, ohne Anstand und Gewissen.

Tatsache ist aber auch, dass dieser Widerstand oft rhetorischer Natur blieb. Im Senat stimmte Flake bisher noch fast jedes Mal mit seiner Partei, und manche vermuten, dass es auch diesmal so sein könnte – dass die FBI-Untersuchung, die vom Umfang her begrenzt ausfallen wird, vielleicht nur ein Feigenblatt ist, um dann in der Schlussabstimmung im Senat doch noch für Kavanaugh zu stimmen. Im Amerikanischen gibt es ein Wort für eine unzuverlässige Person, bei der man nie ganz weiss, woran man bei ihr ist. Es heisst «flake». (Redaktion Tamedia)