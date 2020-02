«Es werden Abermillionen von Menschen da sein»

US-Präsident Donald Trump ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Der indische Premierminister Narendra Modi begrüsste Trump am Montag nach der Ankunft in der westlichen Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat. Es ist Trumps erste Reise nach Indien als Präsident.

Trumps Weg in die Stadt war gesäumt von Plakaten, die den US-Präsidenten und seine Gattin Melania Trump mit Slogans wie «Zwei starke Nationen, eine grosse Freundschaft» begrüssten. Tausende Schaulustige standen Spalier, um Trump willkommen zu heissen.

US-Präsident Donald Trump und er indische Premier Narendra Modi im Sardar Patel Stadium in Ahmedabad. (24. Februar 2020) Bild: Al Drago/Reuters

Nach der Ankunft wollen Trump und Modi in der Millionenstadt in einem neuen Cricket-Stadion vor rund 100'000 Menschen auftreten. Trump will dort nach Angaben der US-Regierung für eine Stärkung der Beziehung der beiden grossen Demokratien werben. Neben Reden Modis und Trumps sind auch Gesangs- und Tanzeinlagen geplant.

Nach dem Auftritt wollen Donald und Melania Trump in die nördliche Stadt Agra weiterfliegen, wo sie etwa zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs den Taj Mahal besuchen wollten. Das herrschaftliche Mausoleum aus weissen Marmor direkt am Fluss Yamuna ist eine Unesco-Weltkulturerbestätte und eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes.

Bewaffnete Polizisten bewachen das Taj Mahal, das Donald und Melania Trump bei Sonnenuntergang besuchen wollen. Bild: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Für Dienstag stehen für Trump in der Hauptstadt Neu Delhi zahlreiche politische Gespräche und ein Zusammentreffen mit Unternehmern auf dem Plan.

«Es werden viele Millionen und Abermillionen von Menschen da sein»

Vor seiner Abreise ging Trump nach eigener Aussage davon aus, dass ihm in Indien Millionen von Menschen zujubeln werden. «Ich freue mich darauf, mit dem indischen Volk zusammen zu sein», sagte Trump am Sonntag vor seiner Abreise in Washington. «Es werden viele Millionen und Abermillionen von Menschen da sein», fügte er vor Journalisten am Weissen Haus hinzu.

US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zum Sardar Patel Stadium in Ahmedabad. (24. Februar 2020) Bild: Anushree Fadnavis/Reuters

Beim Auftritt im weltgrössten Cricketstadion in Ahmedabad rechnete Trump mit Millionen Zuschauern. «Ich habe gehört, dass es eine grosse Veranstaltung wird. Manche sagen, die grösste Veranstaltung, die es je in Indien gegeben hat. Das hat mir der Premierminister gesagt», sagte er am Sonntag.

Missverständnis oder Übersetzungsproblem

Zwar wurden bei der Stadioneröffnung tatsächlich viele Besucher erwartet. Nach Angaben indischer Behördenvertreter dürften es mehr als hunderttausend Menschen sein. Dass Trump immer wieder von Millionen von Menschen spreche, sei möglicherweise auf ein Missverständnis oder ein Übersetzungsproblem zurückzuführen, sagten Experten.

Auch Gegner von Trumps Besuch haben sich auf der Strasse versammelt, hier in Kochi. (24. Februar 2020) Bild: Sivaram V./Reuters

Der US-Präsident hatte sich erst im September zusammen mit Modi bei einer Veranstaltung in einem Fussballstadion im US-Bundesstaat Texas gezeigt.

Der Auftritt wurde als Freundschaftsgeste gewertet, aber auch als Wahlkampfaktion an die Adresse der rund vier Millionen indischstämmigen Menschen in den USA, die traditionell mehrheitlich die oppositionellen Demokraten wählen.

Der US-Präsident reist in Begleitung seiner Frau Melania und seines Handelsministers Wilbur Ross. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Indien sind seit langem problematisch, unter Trump und Modi verschlechterten sie sich weiter.

(red/sda)