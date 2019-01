FBI verhaftet Trumps ehemaligen Vertrauten

Der US-Politikberater Roger Stone, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Donald Trump, ist angeklagt und festgenommen worden. Dem 66-Jährigen werden Falschaussagen gegenüber Ermittlern und Zeugenbeeinflussung vorgeworfen wie das Büro von Sonderermittler Robert Mueller am Freitag mitteilte. Stone soll noch am selben Tag in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida vor Gericht erscheinen.

Die Sonderermittlungen haben bisher zu Anklagen gegen mehr als zwei Dutzend Russen und mehreren Personen geführt, die mit Trump in Verbindung standen, darunter sein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und der ehemalige Vorsitzende seines Wahlkampfs, Paul Manafort.

Stone gilt als republikanisches Enfant terrible und politischer Handkantenschläger der Extraklasse. Er hat politische Gegner aufgemischt, sie verleumdet, mit ausgeklügelten Schweinereien zu Fall gebracht oder einfach ausmanövriert.

Folgt mehr in Kürze. (nag/AFP)