Fällt Kavanaugh, will Trump jemand anderen nominieren

Am Vorabend der heutigen Anhörung über das Schicksal des von Prasident Trump für das oberste Bundesgericht nominierten Richters Brett Kavanaugh eskalierte der heftige Streit über den konservativen Kandidaten weiter. Eine dritte Frau und am Abend des Mittwoch mindestens eine weitere Frau beschuldigten ihn sexueller Belästigung, eine von ihnen behauptete, Kavanaugh sei als Teenager bei der Vergewaltigung einer betrunkenen und mit Drogen gefügig gemachten Frau zugegen gewesen.

Wie schon im Fall von Christine Ford und Debbie Ramirez – beide werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe vor – wies der Richter auch die neuen Vorwürfe zurück. Sie seien «lächerlich», so Kavanaugh. Der Jurist hat indes ein Problem, das er sich selbst eingebrockt hat: Am Montag trat er samt Ehefrau bei Donald Trumps Haussender Fox News auf und zeichnete sich als netten Teenager, der kein Wässerchen trüben konnte. «Die meiste Zeit, die ich in der High School verbrachte, habe ich studiert oder mich auf Sport sowie darauf konzentriert, meinen Freunden und Freundinnen ein guter Freund zu sein», erklärte Kavanaugh.

Das Bild eines untadeligen Pennälers aber verträgt sich schlecht mit der von Alkohol und sexueller Anmache durchgetränkten Atmosphäre, in der sich Kavanaugh offenbar bewegte. Mehrere seiner Kommilitonen an der Yale Universität berichten, der spätere Richter habe auch dort in seinem ersten Studienjahr zu viel getrunken, sein Zimmergenosse im Wohnheim beschrieb ihn als «aggressiv und streitlustig» in betrunkenem Zustand. In seiner vorab veröffentlichten Erklärung vor dem Justizausschuss des Senats räumt Kavanaugh zwar ein, er habe «zuweilen zu viel Bier» getrunken, streitet aber jegliches Fehlverhalten ab.

«Schwindel» der Demokraten

Sein Schicksal wird sich nun vornehmlich daran entscheiden, wieviel Glaubwürdigkeit der Ausschuss und die republikanische Mehrheit im Senat den Anschuldigungen von Christine Ford sowie anderen Frauen beimisst. Geht es nach Donald Trump, so sind sie alle nicht sonderlich glaubwürdig. Die Verquertheit von Trumps Welt entlud sich in den vergangenen Tagen denn auch in seinen wiederholten Angriffen auf Christine Ford und Debbie Ramirez. Anstatt das FBI anzuweisen, den Vorwürfen nachzugehen, versuchte Trump die Frauen schlechtzureden, ja er bezeichnete den Wirbel um Richter Kavanaugh als einen «Schwindel» der Demokraten.

Trump hat sexuelle Übergriffe gegen Frauen stets abgestritten, obwohl er auf einem mitgeschnittenen Video für alle sicht- und hörbar damit prahlte. Eingestehen aber wird er nichts: «Du musst das abstreiten , abstreiten, abstreiten und gegen die Frauen in die Offensive gehen – wenn du irgendetwas zugibst, bist du tot», zitiert Bob Woodward den Präsidenten in seinem Buch über dessen erstes Amtsjahr.

Kaum hatte der Anwalt Michael Avenatti – er vertritt die Porno-Darstellerin Stormy Daniels – am Mittwoch eine dritte Frau vorgestellt, die Richter Kavanaugh sexuellen Missbrauch vorwirft, schlug Trump zurück: Avenatti sei «ein drittklassiger Anwalt, der gut darin ist, Anschuldigungen wie die gegen mich zu produzieren». Tatsächlich fuhr Avenatti Schlitten mit Trump und seinem ehemaligen Ausputzer und Anwalt Michael Cohen – weshalb es kaum noch Zweifel daran gibt, dass Trump eine Affäre mit Daniels hatte und im Wahlkampf 2016 Schweigegeld bezahlte, als der Porno-Star auszupacken drohte.

Trump hält sich ein Hintertürchen offen

Für Frauen wie Christine Ford und Debbie Ramirez sowie die gesamte #MeToo-Bewegung hat Donald Trump ersichtlich nichts übrig, wenngleich die Anschuldigungen der Frauen vielleicht wahr sind. Auch gestern versteifte sich Trump bei einer Pressekonferenz in New York auf die Behauptung, die Demokraten hätten die Kontroverse um Kavanaugh erfunden, sie sei mithin «ein Schwindel» und nicht fair.

Vehement verteidigte Trump seinen Kandidaten und inszenierte sich bei seiner Pressekonferenz einmal mehr als Opfer grundloser Anschuldigungen diverser Frauen, die «bezahlt» worden seien, um Schmutz gegen ihn zu verbreiten. Ein Hintertürchen aber schien sich der Präsident offenzuhalten: Im schlimmsten Fall werde er eben einen anderen Kandidaten für das Verfassungsgericht nominieren.

Ob Trump dazu gezwungen wird, könnte sich heute entscheiden, wenn Christine Ford und Brett Kavanaugh im Senat aussagen, vor sich elf republikanische Männer und zehn Demokraten, darunter vier Frauen. Weil das republikanische Patriarchat bei Millionen Frauen vor den Fernsehern Anstoss erregen könnte, heuerten die Senatsrepublikaner eigens die republikanische Staatsanwältin Rachel Mitchell, eine Expertin für Sexualdelikte aus Arizona, als «weibliche Assistentin» an. Sie und nicht der republikanische Männerhaufen wird Ford und Kavanaugh befragen.

Demokraten verlangen Rückzug

Mit der Rolle des Senats lässt sich diese Auslagerung politischer Verantwortung kaum vereinbaren, Dekorum und Gravitas der Kammer aber sind von den republikanischen Granden längst plattgewalzt worden, um Brett Kavanaugh auf den höchstrichterlichen Stuhl zu befördern und so die politische Balance des Gerichts womöglich auf Jahrzehnte hinaus nach rechts zu verschieben.

Dass die demokratische Minderheit am Mittwoch verlangte, Kavanaugh solle angesichts der schweren Vorwürfe seine Kandidatur zurückziehen, mag voreilig sein. Ihre Forderung nach einer Einschaltung des FBI zur Klärung der Anschuldigungen ist jedoch verständlich: Eine FBI-Untersuchung könnte Kavanaugh entweder entlasten oder sie könnte verhindern, dass ein Jurist mit fragwürdigem Charakter auf Lebenszeit in ein politisch mächtiges Amt gehievt wird. Davon aber wollen Donald Trump und die republikanische Führungsspitze im Senat bislang nichts wissen. Bereits am Freitag soll im Justizausschuss und danach so schnell wie möglich im gesamten Senat abgestimmt werden. «Manchmal scheinen wir darauf versessen, Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen», warnte der republikanische Senator Jeff Flake (Arizona) seine Kollegen am Mittwoch. Wahrscheinlich wird seine Warnung in den Wind geschlagen werden und die Polarisierung der Lager nach der heutigen Anhörung neue Ausmasse erreichen.