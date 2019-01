Für Trump wird es langsam eng

Die Befindlichkeit der amerikanischen Hauptstadt ist höchst gestört. Donald Trump droht den Türken, er werde ihre Wirtschaft «zerstören», wenn sie die Kurden in Syrien angriffen. Sein Sicherheitsberater sucht offenbar nach Wegen, eine militärische Konfrontation mit dem Iran anzuzetteln, derweil der Präsident bezichtigt wird, willentlich oder unwillentlich als Agent russischer Interessen zu handeln.

Trumps ehemalige Rivalin Hillary Clinton meldet sich inmitten des Chaos per Twitter zurück und behauptet, sie habe es ja schon immer gewusst, dass Trump «eine Marionette» Moskaus sei. Der Präsident wiederum muss sich öffentlich verteidigen, dass er «niemals für Russland» gearbeitet habe.

Like I said: A puppet. https://t.co/BeBfYMJcic — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 14. Januar 2019

James Jesus Angleton, der legendäre Spionageabwehrchef der CIA zu Zeiten des Kalten Kriegs, wäre schockiert, so er miterleben könnte, was in Washington vorgeht. Der «blonde Geist», wie der immer blasse Angleton genannt wurde, befand sich in den Klauen einer tiefsitzenden und von Alkohol umnebelten Paranoia, die sein und das Leben anderer ruinierte. Überall gewahrte er sowjetische Agenten, jahrzehntelang argwöhnte er, Moskau habe einen Spion in die CIA eingeschleust. Nun müsste Angleton mitansehen, wie sich der Präsident der Vereinigten Staaten gegen den Verdacht wehrt, eine Kreatur Wladimir Putins zu sein. Schon die Frage danach, so Trump am Montag, sei «schändlich», handle es sich bei dem vermeintlichen Russland-Skandal doch um einen «Schwindel».

Trump hat sich die Suppe selber eingebrockt

Dass der Präsident tobt, ist verständlich. Eingebrockt aber hat er sich die Suppe selber. Wer sich wie Donald Trump über Jahre hinweg als Bewunderer Wladimir Putins gebärdet und versucht, den Inhalt von Gesprächen mit dem Russen sogar vor engsten Mitarbeitern zu verbergen, wie die «Washington Post» am Samstag glaubhaft berichtete, darf sich nicht wundern, wenn der Geist von James Jesus Angleton aufersteht.

Die demokratischen Gegner des Präsidenten sind entschlossen, mehr über seine Palaver mit Putin zu erfahren – und sie sind bereit, bis zum Äussersten zu gehen. Um herauszufinden, ob Trump «wirklich an ‹America First›» glaube, müsste seine Dolmetscherin beim Gipfel in Helsinki eine Zwangsvorladung erhalten, twitterte am Sonntag Adam Schiff, der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus.

Last year, we sought to obtain the interpreter’s notes or testimony, from the private meeting between Trump and Putin. The Republicans on our committee voted us down. Will they join us now? Shouldn’t we find out whether our president is really putting “America first?” https://t.co/hzgfTRl653 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 13. Januar 2019

In der finnischen Hauptstadt waren neben Trump und Putin lediglich die Dolmetscher dabei, eine Amerikanerin und ein Russe. Die Vertraulichkeit zwischen Trump und seiner Übersetzerin soll also gebrochen werden, die Dolmetscherin vor Schiffs Ausschuss aussagen, was genau sich im Juli 2018 in einem Raum in Helsinki ereignete.

Plötzlich ist vorstellbar geworden, was in nahezu zweieinhalb Jahrhunderten amerikanischer Geschichte stets unvorstellbar war: Dass der Oberkommandierende der Streitkräfte und erste Mann im Staat nämlich im Auftrag oder Interesse einer feindlichen Macht handelt.

Der Präsident will gewinnen, obschon er verliert

Bewiesen ist nichts, der nächste kollektive Nervenzusammenbruch aber steht der Hauptstadt spätestens in der ersten Februarwoche ins Haus, wenn Trumps ehemaliger Consigliere und Anwalt Michael Cohen vor einem Ausschuss im Repräsentantenhaus aussagen wird. Die Zeit des Lügens sei «vorbei», er werde Trump nicht mehr «decken», kündigte Cohen an. Im März geht er für drei Jahre hinter Gitter, zuvor aber wird er eine Vorstellung geben, wie Washington sie seit dem Auftritt des schneidigen Obristen Oliver North während des Iran/Contra-Skandals 1987 nicht mehr erlebt hat.

Trump zeigt sich unterdessen unnachgiebig beim Bau seiner Mauer zu Mexiko, wenngleich die Schäden der Haushaltssperre von Tag zu Tag grösser werden und die Wählerschaft mehrheitlich ihm und seiner Partei die Schuld daran gibt. Der Präsident will gewinnen, obschon er verliert.

Zeigt Mueller auf Trump, wird Angletons Geist erst recht über Washington schweben.

So festgefahren ist Trump, dass er Anfang Januar bei Verhandlungen mit den Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer zur Aufhebung des Shutdowns über seinen amtierenden Stabschef Mick Mulvaney herfiel, als dieser einen Kompromiss vorschlug. «Sie haben das gerade verkackt», fuhr Trump ihn in Gegenwart der beiden Demokraten an.

Die Nerven des Präsidenten liegen blank, es wird noch schlimmer kommen, ehe es vielleicht besser wird. Wenn Robert Muellers langerwarteter Bericht dem Präsidenten eine Absolution erteilt, wird er niemals wieder vor Journalisten dementieren müssen, mit Wladimir Putin unter einer Decke zu stecken. Zeigt der Sonderermittler freilich mit dem Finger auf Trump, wird der Geist von James Jesus Angleton erst recht über Washington schweben.

(Redaktion Tamedia)