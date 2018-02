Gegen Angriff auf Nordkorea – Trump sägt Botschafter ab

Er wäre der ideale Kandidat für den Posten des US-Botschafters in Südkorea gewesen: Als Amerikaner koreanischer Herkunft spricht Victor Cha fliessend Koreanisch, er hat eine illustre akademische Karriere vorzuweisen inklusive vieler Veröffentlichungen – und er diente von 2004 bis 2007 als Koreaexperte im nationalen Sicherheitsrat von George W. Bush.

Obendrein gilt Cha in diesen gefährlichen Zeiten auf der Koreanischen Halbinsel als ein «pragmatischer Falke», der das Regime in Pyongyang zwar engagieren möchte, jedoch keine Illusionen über den Charakter dieses Regimes hegt. Kim Jong-un diplomatisch einzubinden, sei ein «taktischer Imperativ», glaubt Cha. In Washington wie in Seoul war fest damit gerechnet worden, dass die Regierung Trump den Professor an der renommierten Georgetown-Universität als Botschafter nach Südkorea entsenden werde.

Folgenreiche Weigerung

Die Stelle ist verwaist, seit Botschafter Mark Lippert vor einem Jahr seinen Abschied nahm, obschon der Posten angesichts der gespannten Beziehungen zwischen Washington und Pyongyang als einer der wichtigsten in der amerikanischen Diplomatie gilt. Cha, so glaubte man in der US-Hauptstadt, werde besser als jeder andere verstehen, die bisweilen dröhnenden Tweets des Präsidenten über Nordkorea und Kim Jong-un zu «entschärfen».

Monatelang wurde Chas Hintergrund von der Trump-Administration durchleuchtet, im Dezember die südkoreanische Regierung unterrichtet, dass die Wahl Washingtons auf ihn gefallen sei. Ende Januar aber war Schluss: Victor Chas Nominierung erreichte nicht einmal den Senat, der seiner Ernennung hätte zustimmen müssen, der Botschafterposten in Seoul bleibt vorerst vakant.

Video: Erste Gespräche nach zwei Jahren

Vertreter der beiden Koreas trafen sich zu Gesprächen in Panmunjom. Video: TA/Reuters

Und nun wird es interessant: Die Regierung Trump streute, Cha sei zu eng mit der politischen Elite in Seoul verbandelt und deshalb als Botschafter ungeeignet, auf dem Capitolshügel und unter Journalisten aber kursiert eine andere Begründung. Cha lehne einen US-Präventivschlag gegen Pyongyang ab und habe sich geweigert, eine amerikanische Militäraktion diplomatisch abzufedern.

Das Weisse Haus dementiert zwar, dass ein solcher Schritt erwogen wird, dem nuklear bewaffneten Nordkorea eine «blutige Nase» zu verpassen, wird indes seit Monaten in Regierungskreisen debattiert. Donald Trumps Sicherheitsberater H.R. McMaster will einen begrenzten Präventivschlag nicht ausschliessen, Verteidigungsminister James Mattis ist strikt dagegen.

Victor Cha ebenfalls: Nachdem seine Nominierung gekippt worden war, meldete er sich in der «Washington Post» zu Wort und warnte eindringlich vor einer Militäraktion gegen Nordkorea. Das Risiko sei zu gross, eine Eskalation würde «wahrscheinlich Zehn-, wenn nicht Hunderttausende von Amerikanern töten».

Bilder: Süd- und Nordkorea wollen reden

Am Montag schoben 18 demokratische Senatoren in einem Schreiben an Präsident Trump nach und äusserten sich «zutiefst besorgt über die potenziellen Konsequenzen eines Präventivschlags gegen Nordkorea». Dass Victor Cha nicht als Botschafter entsandt werde, sei «beunruhigend», so die Senatoren. Der Beinahebotschafter wird jetzt auf seinem akademischen Posten verbleiben, anstatt Trumps Tweets über Nordkorea und Kim Jong-un in Seoul zu interpretieren. (Tages-Anzeiger)