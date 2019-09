Geiselspezialist wird neuer US-Sicherheitsberater

Nach dem Rauswurf von John Bolton hat Donald Trump den Namen des Nachfolgers bekanntgegeben. Der bisherige Sondergesandte für Geiselnahmen, Robert O'Brien, wird neuer Sicherheitsberater. O'Brien sei bislang «sehr erfolgreich» als Sondergesandter tätig gewesen, begründet Trump seine Entscheidung.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!