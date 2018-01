US-Präsident Donald Trump sieht sich in einer Interviewpassage im «Wall Street Journal» über sein Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un falsch wiedergegeben. Das Blatt zitierte ihn am Donnerstag mit den Worten: «Ich habe wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung zu Kim Jong Un». Trumps Sprecherin Sarah Sanders stritt den Wortlaut am Samstag (Ortszeit) ab. Der Präsident habe gesagt, er «hätte wahrscheinlich» eine gute Beziehung zu Kim.

Sanders warf dem «Wall Street Journal» vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Trump habe gesagt: «Ich hätte wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung zu Kim Jong Un», schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter. «HÄTTE - HÄTTE - HÄTTE - NICHT HABE!»

«Ich habe oder ich habe nicht»

Das «Wall Street Journal» beharrte auf seiner Darstellung. Die US-Zeitung veröffentlichte ebenso wie das Weisse Haus auf Twitter einen Audiomitschnitt der entsprechenden Passage, der die Frage zwar nicht eindeutig klärt, aber eher darauf hindeutet, dass Trumps Sprecherin Recht hat.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw