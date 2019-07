Hier versagt das US-Rechtswesen fundamental

Die eigentliche Hauptfigur meldete sich bereits vorab am Mittwochmorgen mit einem Präventivschlag: In einer Serie von Tweets versuchte Donald Trump den ehemaligen Russland-Sonderermittler Robert Mueller vor dessen Auftritt vor dem Kongress anzuschwärzen, den Demokraten warf der Präsident zudem vor, sie versuchten «ein Verbrechen zu erfinden», um es einem «sehr unschuldigen Präsidenten anzuhängen».

So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?