Im Sumpf-Schloss des Donald Trump

Donald Trump trinkt keinen Alkohol, aber wenn er es täte, würde er jetzt wohl den Trump Chardonnay bestellen, Jahr 2016, von seinem Weingut in Virginia. «Einer unser Beliebtesten», sagt der Barkeeper, bevor er das Glas zum Probeschluck reicht. Der Wein schmeckt, man muss das zugeben, erstaunlich gut: frisch und ausgewogen, nicht annähernd so parfümiert, wie amerikanische Weissweine dieser Sorte oft daherkommen. Das Glas kostet 17 Dollar, und das ist hier, an der Bar des Trump International Hotel, ein Schnäppchen. Wer will, kann auch locker 2650 Dollar für ein Getränk ausgeben, für eine Flasche Champagner von Krug etwa, Jahrgang 1998.

Selbstverständlich steht Trumps Name auch auf der Essenskarte. Für 120 Dollar gibt es den «Trump Tower», einen imposanten Berg aus Hummerfleisch (ein Pfund), Austern (acht Stück), Muscheln und Shrimps (je vier Stück) und einem Blaukrabben-Cocktail. Doch die meisten Leute kommen nicht wegen des Essens hierher oder wegen Trumps Chardonnay, auch nicht wegen des penetranten House-Sounds, der aus den Lautsprechern über der Bar dröhnt. Sondern weil das Luxushotel an der Pennsylvania Avenue ein sehr politischer Treffpunkt geworden ist. Eine Mischung aus Machtzentrum, Clubhaus und Pilgerstätte. Ein Brückenkopf der Konservativen in einer linken Stadt, die den Präsidenten ablehnt und verachtet – noch immer.

An diesem Abend drängen sich um den weiss geschmückten Weihnachtsbaum im riesigen Atrium auffällig viele Männer in Nadelstreifenanzügen, die Haare mit Gel nach hinten gekämmt. Die Frauen, häufig blondiert, stecken in kurzen Kleidern und hohen Stiefeln. Sie sind wegen eines Buchs hier, das Corey Lewandowski geschrieben hat, Trumps früherer Wahlkampfchef. Parteistrategen sind da und Geldgeber, Mitarbeiter von Parlamentariern und von rechten Thinktanks.

Durch die Menge gleitet auch Kellyanne Conway, eine von Trumps engsten Beraterinnen, sie schüttelt Hände, lächelt und posiert ab und zu für ein Selfie. Viele Leute stehen Schlange, um sich von Lewandowski ein Buch signieren zu lassen. Als Widmung kritzelt er den Schlachtruf gegen den «Sumpf» von Washington hin: «drain the swamp».

500 Zimmer für die Saudis

Dabei ist das Trump International Hotel nach Ansicht vieler längst selbst ein Sumpf geworden. Nicht nur Lewandowski und Conway tauchen darin öfter auf. Trumps jetziger Wahlkampfleiter Brad Parscale, Trumps Söhne Donald Junior und Eric, Mitglieder des Kabinetts: Alle verkehren sie hier regelmässig. Selbst Trump kommt ab und zu vorbei. Ein Fahrzeugtross chauffiert ihn dann jeweils die wenigen Hundert Meter vom Weissen Haus ins Hotel. Diese geballte Macht zieht Personen an, die sich aus der Nähe zu ihr etwas versprechen: Lobbyisten, Wirtschaftsführer, ausländische Delegationen, aus Saudiarabien zum Beispiel. Bereits kurz nach Trumps Wahl buchten Lobbyisten der Saudis gleich einmal 500 Hotelzimmer innert weniger Monate, so die «Washington Post».

Die Generalstaatsanwälte von Washington und des Bundesstaats Maryland haben deshalb Klage gegen Trumps Hotel erhoben. Es geht dabei vor allem darum, ob Trump mit dem Geld, das er über sein Hotel einnimmt, gegen die Emoluments Clause verstösst, eine Anti-Korruptions-Klausel in der Verfassung, die es dem Präsidenten verbietet, Geschenke und Vergütungen von einem fremden Staat anzunehmen – wozu man auch die Auslagen von ausländischen Delegationen im Hotel zählen kann.

Im Gegensatz zu anderen Hotels von Trumps Immobilienfirma ist das Trump International Hotel in Washington kein Neubau, kein gläserner Wolkenkratzer. Die Leute in der Hauptstadt kennen das 1899 errichtete Gebäude als Old Post Office, den prunkvollen ehemaligen Sitz der Post, der ein wenig an ein Schloss erinnert. Sein 80 Meter hoher Glockenturm macht das Gebäude zum dritthöchsten in Washington. Von oben hat man einen grossartigen Ausblick auf die National Mall mit ihren Museen, auf das Capitol und das Washington Monument, die Wahrzeichen der Stadt.

Wer hinaufwill in den Glockenturm, kann das über einen Seiteneingang jederzeit kostenlos tun. Verwaltet wird der Turm vom Nationalparkdienst. Für das Hauptgebäude dagegen sicherte sich Trumps Firma 2013 von der Bundesregierung das alleinige Nutzungsrecht. Nach einem aufwendigen Umbau wurde das Hotel kurz vor Trumps Wahl zum Präsidenten eröffnet. Jeder Dollar, der seither hier ausgegeben wird, von jedem Drink und von jeder Übernachtung, fliesst an Trumps Familienunternehmen.

Und genau deshalb ist das Hotel für viele ein Symbol für Trumps Präsidentschaft geworden – für die Vermischung von öffentlichem Amt und geschäftlichen Interessen. Regelmässig stehen Demonstranten vor dem Hotel, ein linker Lichtkünstler projiziert öfter politische Botschaften an die Wand über dem Eingang des Hotels. «Crime scene» etwa, Tatort. Oder «pay Trump bribes here», Schmiergeld bitte hier bezahlen.

Jeder Dollar, der hier ausgegeben wird, fliesst in die Taschen der Trumps. Ist das schon Korruption?

Um Geld und Geschäfte geht es aber nicht immer. Sieht man sich einige der Anlässe an, die hier fast jeden Tag stattfinden, wird klar: Das Hotel erfüllt auch einen anderen Zweck. Als Sammelpunkt für Gleichgesinnte, als Wallfahrtsort für Trump-Fans. Eine der Organisationen, die sich einmal im Monat im Hotel treffen, nennt sich Virginia Women for Trump, eine Gruppe von weiblichen Unterstützerinnen, die im Wahlkampf 2016 zusammenfand.

Die Gründerin der Gruppe heisst Alice Butler-Short, eine 75-jährige Dame mit langen, platinblonden Haaren, die im Trump-Universum gut vernetzt ist. Sie steht an einem Abend vor ein paar Wochen am Rednerpult in einem Nebensaal des Hotels, in einem roten Kleid und in furchterregend hohen High Heels, auf denen die USA-Flagge prangt.

Vor ihr im Publikum sitzen gut 50 Frauen und einige Männer, im Kleid oder im Anzug. Butler-Short spricht zuerst ein Gebet, dann den Pledge of Allegiance, den Fahneneid. Anschliessend stimmt eine Sängerin die Nationalhymne an, und im Publikum stehen sie stramm. Bevor es um das Haupttraktandum des Abends geht – die Gründung einer neuen Sektion ihres Clubs für schwarze Frauen –, preist Butler-Short ausgiebig den Präsidenten: «Wir alle wissen, dass er von Gott auserwählt wurde.» Das Publikum ruft: «Ja!» Jeden Tag, sagt Butler-Short, begebe sich Trump für seine Anhänger in die Schusslinie – tapfer, aufopferungsvoll.

Die Indianer an der Trump-Feier

Auf einer der hinteren Stuhlreihen sitzen zwei Gäste, die später selbst an das Rednerpult treten werden, um einige lobende Worte für Trump zu finden. Joseph und Laralyn River Wind sind auf Einladung von Butler-Short nach Washington gekommen. Beide sind indianischstämmig, sie reisen als «kulturelle Botschafter» durchs ganze Land. Joseph trägt den Titel eines Chiefs, er ist Friedenshäuptling seines Stammes, der zum Arawak-Volk gehört. Laralyns Vorfahren sind Cherokee-Indianer. An Trump mag Chief Joseph besonders dessen harte Einwanderungspolitik, «weil jedes Land das Recht hat, seine Grenzen zu schützen».

Seinem eigenen Volk sei dieser Schutz in der Vergangenheit leider nicht sehr gut gelungen, aber der Grundsatz sei trotzdem richtig. Seine Frau Laralyn erzählt davon, wie das Paar vor einigen Jahren in ein anderes Reservat in Minnesota zog. «Wir stellten uns beim Häuptling des Reservats vor, wir brachten Geschenke unseres Volkes und baten um Erlaubnis, uns niederlassen zu dürfen.» Diesen Geist vermisse sie bei vielen Einwanderern, besonders bei jenen, die illegal über die Südgrenze kämen. Und deshalb sei es gut, dass Trump die Migration möglichst beschränken wolle.

Nach zwei Stunden löst sich das Treffen langsam auf, und Alice Butler-Short, die den ganzen Abend die Gastgeberin gegeben hat, lässt sich auf dem Gang vor dem Nebensaal in einen Sessel sinken. Die Brioni-Boutique und das Geschäft mit sehr teurem Whisky, die im Hotel eingemietet sind, sind gerade dabei, zu schliessen. «Ein schöner Abend», sagt sie, «so viel Liebe und Wärme!» Das Trump-Hotel mag Butler-Short sehr, es sei der perfekte Ort, um die Anhänger der «Revolution» zu versammeln, die derzeit stattfinde. Interessenkonflikte von Trump? Sieht sie keine. «Er gab den Lifestyle eines Milliardärs auf, um dem Land zu dienen. Als ob er mit dem Präsidentenamt Geld verdienen wollte!»

Im Trump-Hotel leert sich jetzt die Bar, auch Butler-Short ist schon weg, davongestöckelt in den High Heels mit der USA-Flagge. Vor dem Hotel steigen die Gäste in riesige, dunkle Geländewagen. Keine Lichtprojektion prangt an diesem Abend über dem Eingang des Hotels, auch Demonstranten sind keine zu sehen. Die SUVs fahren los, in die Washingtoner Nacht – ins Feindesland.

(Redaktion Tamedia)