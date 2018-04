Interne Memos: Trump und Putins «schönste Prostituierte»

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat vor dem US-Präsidenten Donald Trump geprahlt, Russland habe «die schönsten Prostituierten der Welt». Das steht in Gesprächsnotizen des ehemaligen FBI-Chefs James Comey. Die Aussage steht im Zusammenhang mit Gerüchten über kompromittierende Videoaufnahmen, die Moskau von Trump besitzen soll.

Die nun veröffentlichten Papiere dokumentieren Treffen und Telefongespräche Comeys mit Trump. Sie gelten als wichtiges Beweisstück in der Russland-Affäre. Dazu twitterte Trump am Donnerstagabend, Comeys Notizen zeigten klar, dass es «keine Zusammenarbeit» mit Russland und «keine Behinderung» der Ermittlungen gegeben habe. Zudem habe Comey geheime Informationen durchsickern lassen. «Wird die Hexenjagd weiter gehen?»

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?