Ist ein Ende des Shutdowns in Sicht?

Am Donnerstag, dem 34. Tag der US-Haushaltssperre, versuchten sie es mal wieder, zumindest symbolisch: Der Washingtoner Senat stimmte über zwei konkurrierende Vorlagen ab, eine im Sinne Donald Trumps inklusive einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, die andere ein demokratischer Entwurf ohne Gelder für die Mauer.

Beide scheiterten, doch erhielt die demokratische Vorlage mehr Stimmen, vielleicht ein Anreiz für den republikanischen Fraktionsführer Mitch McConnell (Kentucky), zusammen mit den Senatsdemokraten endlich nach einer Lösung zu suchen. Während McConnell nach den Abstimmungen überraschend mit dem demokratischen Minderheitsführer Chuck Schumer (New York) konferierte, signalisierte Donald Trump, dass er eine Übereinkunft im Senat respektieren würde.

Der Grund für die plötzliche Eile: Der US-Wirtschaft drohen zusehends Schäden durch den Shutdown, auch die Sicherheit für Land und Leute wird beeinträchtigt. Vertrauliche FBI-Informanten können nicht bezahlt werden, Fluglosen und Flughafenpersonal melden sich aus Protest krank.

Der Shutdown und seine Folgen – wirtschaftlich wie politisch – wirft überdies die Frage auf, inwieweit die USA auf Grund einer sich vertiefenden politischen Polarisierung noch regierbar sind. Dabei geht es nicht nur um Trumps Mauerbau: Die teilweise Stilllegung des Staats ist auch als generelle Kraftprobe zwischen der neuen demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und einem Präsidenten zu verstehen, der über zwei Jahre hinweg auf keinen nennenswerten Widerstand im Kongress stiess

Anzahlung für Mauer

Nach den Midterms im November haben sich die Machtverhältnisse in Washington verschoben, eine Einsicht, zu der Donald Trump offenbar nur schwer findet. Seine Mauer ist unnötig, sie steht im Widerspruch zu fundamentalen amerikanischen Werten und die vom Präsidenten gelieferten Begründungen für ihre Notwendigkeit sind fadenscheinig.

Eine zeitweilige Einigung bis zum Ende der ersten Februarwoche schien am Donnerstagabend trotzdem möglich, sofern Trump mit einer Anzahlung für seine Mauer zufrieden wäre und die Demokraten dem Präsidenten mehrere Milliarden Dollar anbieten - allerdings mit der Auflage, dass die Gelder für humanitäre Zwecke längs der US-Südgrenze sowie für eine Grenzsicherung mit Hilfe von Drohnen, Elektronik und dergleichen ausgegeben werden.

Werte sinken

Der Präsident versicherte am Donnerstagmorgen zwar erneut, er werde nicht nachgeben, aber seine Position ist zunehmend unhaltbar: Laut diversen Umfragen lehnt eine breite Mehrheit der Amerikaner den Bau einer Mauer oder anderer Bollwerke längs der Grenze zu Mexiko ab, und eine Mehrheit macht Trump zudem für die Haushaltssperre verantwortlich. Das wiederum schlägt sich in sinkenden Umfragewerten für den Präsidenten nieder: In mehreren Erhebungen beurteilen ihn lediglich 34 bis 38 Prozent der Befragten positiv, der niedrigste Wert seit einem Jahr.

Bislang hat sich Trump davon nicht beeindrucken lassen, weil er fürchtet, ein Einlenken werde die auf den Mauerbau fixierte Basis seiner Partei in Rage versetzen. Die Risiken dieser Unnachgiebigkeit sind beträchtlich: Statt sein politisches Fundament zu verbreitern und neue Anhänger zu gewinnen, wenden sich parteilose Wähler von ihm ab. Schwächt sich die Konjunktur wegen des Shutdowns und der Handelskriege ab, dürfte die Anhängerschaft des Präsidenten weiter schmelzen.

Das Chaos, das Trump in der Hoffnung auf politischen Gewinn oft anzettelt, entwickelte sich dann zu einer politischen Belastung. Schon aus diesem Grund deutete sich am Donnerstagabend in Washington nach fünf Wochen Shutdown ein möglicher Ausweg an. (Redaktion Tamedia)