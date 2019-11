Jetzt sagt die Ex-Botschafterin gegen Trump aus

Heute Freitag beginnt der zweite Akt im Drama um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Befragt wird ab 15 Uhr Schweizer Zeit Marie Yovanovitch, die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine. Sie wurde im vergangenen Mai Knall auf Fall entlassen, angeblich wegen mangelnder Loyalität gegenüber dem US-Präsidenten.

Yovanovitch ist als Tochter sowjetischer Flüchtlinge in Kanada geboren. Sie kam als Dreijährige in die USA. Sie studierte an der Eliteuniversität Princeton Russisch und Geschichte. Seit 1986 arbeitete sie für die US-Verwaltung, war unter anderem in Somalia, Russland und Armenien. 2016 wurde sie als Botschafterin in die Ukraine entsandt. Wegen des Ukraine-Krieges und der Krim-Annexion durch Russland handelte es sich um einen der schwierigsten Posten überhaupt.

Was ist von Yovanovitchs Aussagen zu erwarten?

Yovanovitch ist die dritte Zeugin, die vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen wird. Bereits befragt wurden am Mittwoch William Taylor, der Nachfolger von Yovanovitch in Kiew, und George Kent, ein weiterer US-Topdiplomat. Die beiden haben ausgesagt, dass Rudy Giuliani, der persönliche Anwalt Donald Trumps, als eine Art Schattenaussenminister agierte. Zusammen mit anderen Trump-Vertrauten habe Giuliani im Auftrag des Präsidenten einen informellen Politik-Kanal aufgebaut, der die Arbeit der US-Diplomaten in Kiew hintertrieb. Giulianis Ziel sei es gewesen, Untersuchungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu eröffnen.

Genau um diesen informellen Politik-Kanal wird es auch in der Befragung von Yovanovitch gehen. Donald Trump habe über Rudy Giuliani in der Ukraine eigene Interessen verfolgt und eine Schmierenkampagne gegen sie geführt, sagte Yovanovitch bei den Anhörungen hinter verschlossenen Türen aus. Ihre Aussagen können in aller Ausführlichkeit (und auf Englisch) hier nachgelesen werden.

Konkret beschrieb die Topdiplomatin, wie Giuliani entgegen aller Zuständigkeiten erwirkte, dass der frühere ukrainische Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin in die USA reisen durfte, um mögliche Ermittlungen gegen die Bidens zu besprechen. Schokin hätte, weil er wegen Korruption entlassen wurde, eigentlich nicht in die USA einreisen dürfen.

Für Giuliani dürfte es unangenehm werden

Ebenso sagte Yovanovitch bereits aus, dass Giuliani über Monate aktiv darauf hinarbeitete, dass sie entlassen werden müsse. Dafür habe Giuliani direkt mit Juri Luzenko, bis zum August 2019 Generalstaatsanwalt der Ukraine, zusammengearbeitet.

Weil die Ex-Botschafterin nur bis Ende April 2019 in Kiew arbeitete, sind von ihr hingegen keine Informationen über das Telefonat zwischen Donald Trump und dem aktuellen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu erwarten.

Dieses Telefonat ist für ein mögliches Impeachment-Verfahren absolut zentral. Trump soll gemäss den Aussagen der Zeugen Taylor und Kent Druckmittel eingesetzt haben: Er sagte Selenski, dass dieser erst im Weissen Haus empfangen werden würde, wenn er Ermittlungen gegen die Bidens einleite. Auch würde er Gelder von knapp 400 Millionen US-Dollar erst auszahlen, wenn Selenski die Ermittlungen publik mache. Trump selber bestreitet vehement, dass es ein solches Gegengeschäft – Geld gegen Justizhilfe – gegeben hat.

Gerade weil Yovanovitch zur Zeit dieses Telefonats nicht mehr Botschafterin war, werden ihre Aussagen inhaltlich wohl weniger gewichtig ausfallen als die von Taylor und Kent. Allerdings geht es bei den öffentlichen Anhörungen nicht ausschliesslich um neue inhaltliche Erkenntnisse. Für ein Impeachment wäre eine Zweidrittelsmehrheit im Senat notwendig, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Das wird kaum zu bewerkstelligen sein.

Auf die Anhörung folgt der Videokrieg

Wichtiger ist es, die öffentliche Meinung im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November 2020 zu beeinflussen. So haben sowohl Demokraten als auch Republikaner noch während der Anhörungen eine Unmenge an Kürzest-Videos mit knackigen Aussagen veröffentlicht.

Oft geteilt wurde etwa das Video, in dem William Taylor einräumte, dass er weder mit Trump noch mit Selenski direkt gesprochen habe. Der Republikaner Jim Jordan sagte daraufhin abschätzig: «Und Sie sollen der Starzeuge sein?»

.@Jim_Jordan: You didn’t listen in on President Trump & Zelensky’s call?



Taylor: I did not.



Jordan: You’ve never talked with Chief of Staff Mulvaney?



Taylor: I never did.



Jordan: You’ve never met the President?



Taylor: That’s correct.



Jordan: And you’re their star witness. pic.twitter.com/ebZ6jsEjeB — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 13, 2019

Umgekehrt teilten die Demokraten Kurz-Ausschnitte, in denen Taylor Giuliani anschwärzte:

Rep. Demings: “What interests do you believe he [Mr. Giuliani] was promoting, Mr. Kent?”



Mr. Kent: “I believe he was looking to dig up political dirt against a potential rival in the next election cycle.” […]



Ambassador Taylor: "I agree." pic.twitter.com/eb6qYZaAeC — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 13, 2019

Bei den Anhörungen von Kent und Taylor waren sowohl Demokraten als auch Republikaner der Meinung, sie seien positiv ausgefallen. Auch Yovanovitchs Aussagen werden, so viel ist jetzt schon klar, genau seziert werden.