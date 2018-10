Kanada entzieht Freiheitsikone die Staatsbürgerschaft

SonntagsZeitung In den Lagern in Bangladesh verarbeiten die geflohenen Rohingya ihre erschreckenden Erfahrungen mit der Gewalt. Mehr...

Video Seit August sind zahlreiche Rohingya vor der Gewalt in Burma nach Bangladesh geflohen. Jetzt will Regierungschefin Aung San Suu Kyi ausländische Beobachter in die Unruheregion lassen. Mehr...