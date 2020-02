Kleinkrieg auf grosser Bühne

Wenn amerikanische Präsidenten alljährlich ihre Rede zur Lage der Nation halten, die State of the Union Address, ist das stets ein optisches Spektakel, aber inhaltlich ist in der Regel wenig Neues zu erwarten.

Deshalb konzentrierten sich die Beobachter in Washington vor der Rede am Dienstagabend besonders darauf, wie Donald Trump und Nancy Pelosi miteinander umgehen würden. Der republikanische Präsident und die demokratische Sprecherin des Abgeordnetenhauses sind einander in herzlicher Abneigung verbunden. Es war Pelosi, die exakt an der Stelle, an der Trump sich am Dienstag an die Nation wandte, verkündet hatte, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Das nimmt ihr der Präsident ausgesprochen übel.

Die Erwartungen der Beobachter wurden nicht enttäuscht. Trump und Pelosi lieferten sich einen Kleinkrieg, wie man ihn auf der grossen Bühne selten sieht. Traditionell übergibt der Präsident sein Manuskript vor der Rede an den Vizepräsidenten und die Sprecherin. Mike Pence und Pelosi nahmen die Mappen mit dem Redetext entgegen. Pence lächelte freundlich. Pelosi bemühte sich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck und reichte Trump die Hand. Der Präsident ignorierte diese Geste und drehte der Sprecherin den Rücken zu. Damit war der Ton für den Abend gesetzt. Keine Freundlichkeiten.

Pelosi konnte ihre Überraschung über die Zurückweisung kaum verbergen, fing sich aber schnell und setzte wieder den neutralen Ausdruck auf, mit dem sie das Gros der 78 Minuten dauernden Rede über sich ergehen liess. Ihren ersten Konter setzte sie allerdings gleich im Anschluss an Trumps Unhöflichkeit, indem sie ihm sie übliche Eröffnungsformel verweigerte. Vorgesehen war, dass sie sagte: «Ich habe das hohe Privileg und die ausgesprochene Ehre, Ihnen den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu präsentieren.» Stattdessen sagte sie: «Mitglieder des Kongresses, der Präsident der Vereinigten Staaten.»

Pelosi im stummen Protest

Dass Pelosi eine derart wichtige Rolle im Zeremoniell zukommt, liegt daran, dass die Rede zur Lage der Nation im Repräsentantenhaus gehalten wird. Dort haben die Demokraten seit den Midterm-Wahlen 2018 die Mehrheit, weshalb Pelosi als Sprecherin fungiert. Das wiederum bedeutete, dass sie während der Rede leicht erhöht gleich hinter dem Präsidenten sass, also allzeit im Blick der Fernsehkameras.

Selbstverständlich wusste sie, dass jede ihrer Regungen interpretiert werden würde. Manchmal blätterte sie im Manuskript, es wirkte, als suche sie eine zumindest halbwegs interessante Passage, könne aber keine finden. Zumindest wirkte es, als wollte sie exakt diesen Eindruck vermitteln. Wenn die republikanischen Abgeordneten bei den dafür vorgesehenen Passagen aufsprangen und applaudierten, blieb sie unbewegt. So entstand ein doppeltes Schauspiel: vorne Trump, der sich für seine vermeintlich exzellente Arbeit lobte, dahinter Pelosi im stummen Protest.

Der Höhepunkt des Schauspiels

Seinen Höhepunkt erreichte dieses Schauspiel, als Trump seine Rede beendet hatte. Pelosi erhob sich von ihrem Stuhl, nahm einige Blätter des Manuskripts in die Hände und riss sie in der Mitte durch. Und für den Fall, dass nicht alle Kameras das eingefangen hatten, wiederholte sie den Vorgang. Es war eine deutliche Geste der Missachtung und wohl auch ein Ausblick darauf, wie die kommenden Monate bis zu den Wahlen im November ablaufen werden: konfrontativ, frostig, feindselig.

Dass Trump seine eigene Arbeit loben würde, war klar, das machen alle Präsidenten so. Fraglich war hingegen, ob er auf das Amtsenthebungsverfahren eingehen würde, das Impeachment, das die Demokraten gegen ihn angestrengt haben. Das Weisse Haus hatte in einem Briefing vor der Rede mitgeteilt, Trump werde das Thema nicht erwähnen.

Allerdings hiess das keineswegs, dass es auch so kommen würde. Trump hat die Angewohnheit, von vorbereiteten Redetexten abzuweichen und lange Passagen zu improvisieren. Insbesondere auf Wahlkampfveranstaltungen redet er bisweilen minutenlang über alles Mögliche, nur nicht über das, was seine Redenschreiber ihm mitgegeben haben.

Und wohl noch eine Rede

In diesem Fall aber hielt er sich streng ans Manuskript, er erwähnte das Impeachment mit keinem Wort, obwohl es das Thema ist, das ihm auf der Seele brennt. Es wird daher in Washington vermutet, dass er nach seinem zu erwartenden Freispruch eine Rede hält, die es in sich hat.

Am Dienstag war Trump für seine Verhältnisse zurückhaltend. Er sprach durchweg ernst, er lächelte kaum, er sparte sich heitere Verweise und auch seine Attacken auf den politischen Gegner waren im Vergleich zu anderen Anlässen äusserst moderat. Am Schärfsten wirkte da noch der Hinweis, dass die Republikaner niemals zulassen würden, dass der Sozialismus das amerikanische Gesundheitssystem zerstöre. Diese Passage war offensichtlich ein Verweis auf die demokratischen Präsidentschaftsbewerber Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die beide eine komplette Neuordnung eben jenes Gesundheitssystems in Aussicht gestellt haben.

Trumps Hauptthema war die Wirtschaft, er wies unter anderem darauf hin, dass die Zahl der Arbeitslosen auf dem niedrigsten Stand seit einem halben Jahrhundert liege. Das trifft zu. Was andere Wirtschaftsdaten angeht, übertrieb er wie gewohnt mal mehr und mal weniger. Was er nicht erwähnte, war die in seiner Amtszeit beständig steigende Staatsverschuldung. «In lediglich drei kurzen Jahren haben wir die Mentalität des amerikanischen Niedergangs zerstört», sagte er, «wir streben in einem Tempo vorwärts, das vor Kurzem noch undenkbar war, und wir werden niemals zurückgehen.»

Die höflichste Variante

Seine Basis erfreute Trump, indem er dem ultrakonservativen Radiomoderator Rush Limbaugh die Freiheitsmedaille verlieh. Limbaugh, bei dem Lungenkrebs diagnostiziert wurde, preist den Präsidenten unentwegt vor einem Millionenpublikum. Zum Dank erhielt er die Medaille gleich an Ort und Stelle, Präsidentengattin Melania Trump hängte sie ihm um den Hals.

Nancy Pelosi wurde später gefragt, warum sie das Manuskript zerrissen habe. «Weil es ein Manifest der Unwahrheiten war», blaffte sie. Es zu zerreissen, sagte sie, sei noch die höflichste Variante gewesen.