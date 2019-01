Machtkampf zwischen Venezuela und USA voll entbrannt

Der Machtkampf in Venezuela ist vollends entbrannt. Der oppositionelle Parlamentspräsident Juan Guaidó erklärte sich am Mittwoch bei Massenprotesten gegen den linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro zum Interimspräsidenten.

«Ich schwöre, offiziell die nationale Exekutivgewalt als amtierender Präsident von Venezuela zu übernehmen, um die Usurpation zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten», sagte Guaidó vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Guaidó war Anfang Januar zum Präsidenten der von der Opposition beherrschten Nationalversammlung gewählt worden.

In einer vom Weissen Haus veröffentlichten Erklärung des US-Präsidenten hiess es daraufhin, Guaidó vertrete «das einzige legitime» Staatsorgan des Landes, weil er «ordnungsgemäss» vom venezolanischen Volk gewählt worden sei.

Bilder: Machtkampf in Venezuela

Maduro verkündete als Reaktion den Abbruch der diplomatischen Beziehungen seines Landes zu den USA und gab dem diplomatischen Corps der USA 72 Stunden zum Verlassen des Landes. «Ich habe entschieden, die diplomatischen und politischen Beziehungen zur imperialistischen Regierung der Vereinigten Staaten abzubrechen», sagte Maduro. «Raus! Weg aus Venezuela. Hier herrscht Würde, verdammt.»

Das US-Aussenministerium stellte aber klar, Maduros Entscheidung nicht anzuerkennen. «Die Vereinigten Staaten erkennen das Maduro-Regime nicht als Regierung Venezuelas an», erklärte das Ministerium. Entsprechend habe Maduro nicht die «rechtliche Befugnis», die diplomatischen Beziehungen zu den USA abzubrechen oder US-Diplomaten zu unerwünschten Personen zu erklären.

Das US-Aussenministerium richtete zudem eine klare Warnung an die venezolanische Führung: «Die Vereinigten Staaten werden angemessene Massnahmen ergreifen, um jeden zur Verantwortung zu ziehen, der die Sicherheit unserer diplomatischen Vertretung und ihres Personals gefährdet.» Das Ministerium rief zudem die venezolanischen Streitkräfte auf, das Wohlergehen aller venezolanischen Bürger, aber auch der Ausländer und US-Bürger in dem Land zu garantieren.

Armee steht hinter Maduro

Der Armee kommt im Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó eine entscheidende Rolle zu. Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino versicherte am Mittwoch, die Streitkräfte des Landes würden hinter Maduro stehen und Guaidó zurückweisen. Die Soldaten würden einen «im Schatten finsterer Interessen aufgezwungenen Präsidenten» ablehnen, der sich «ausserhalb des Gesetzes» selbst zum Staatschef ernannt habe.

Am Montag war ein Aufstandsversuch von 27 Soldaten gegen Maduro gescheitert. Die Situation in dem Land hatte sich seitdem verschärft. Bei Protesten und Unruhen kamen am Dienstag und Mittwoch nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS) mindestens 13 Menschen ums Leben. Die meisten Menschen seien durch Schusswaffen getötet worden.

EU fordert glaubwürdige Wahlen

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD) rief bei einem Washington-Besuch alle Seiten zur Besonnenheit auf. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, er setze auf eine einheitliche Position der EU-Mitgliedstaaten zur «Unterstützung der demokratischen Kräfte» in Venezuela.

Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini forderte einen «sofortigen politischen Prozess, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen in Übereinstimmung mit der Verfassung» führt. Die Stimme des venezolanischen Volkes dürfe nicht ignoriert werden.

Moskau kritisiert Haltung des Westens

Russland hat das Verhalten westlicher Länder im Zusammenhang mit dem Machtkampf in Venezuela kritisiert. Die Ereignisse in dem südamerikanischen Land «zeigen klar die Haltung der progressiven internationalen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Recht, der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten eines Landes, in dem sie einen Machtwechsel anstreben», erklärte Aussenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag im Online-Netzwerk Facebook.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte Maduro telefonisch seine Unterstützung. «Bruder Maduro, halte den Kopf hoch, die Türkei bleibt an deiner Seite», habe Erdogan seinem venezolanischen Kollegen gesagt, erklärte Präsidentschaftssprecher Ibrahim Kalin.

Maduro und Erdogan pflegen seit Jahren ein enges Verhältnis. Beide stehen wegen ihres Umgangs mit der Opposition in der Kritik. Der türkische Staatschef hatte Venezuelas Präsidenten bereits bei einem Besuch in Caracas im Dezember seine Unterstützung versichert.

Auch Mexiko und das sozialistische Kuba stellten sich hinter Maduro. Dieser hatte am 10. Januar offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der grösste Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 aber boykottiert und erkennt das Ergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder. (anf/sda/afp)