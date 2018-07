Mehrheit der Amerikaner ist mit Trump unzufrieden

Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin stösst bei den amerikanischen Wählern mehrheitlich auf Missfallen. In einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos erklärten sich 55 Prozent nicht damit einverstanden, wie Trump die Beziehungen zu Russland handhabt.

Nur rund 37 Prozent billigten das Vorgehen des Präsidenten. Die Umfrage zeigt zugleich allerdings auch eine breite Unterstützung unter Wählern der Republikaner: Hierbei liegt die Zustimmungsquote bei 71 Prozent. Bei Wählern der oppositionellen Demokraten sind es dagegen lediglich 14 Prozent.

Trump äussert sich nochmals

US-Präsident Donald Trump ist erneut dem Vorwurf entgegengetreten, er hege zu grosse Sympathien für Russland. «Ich bin nicht pro-russisch, ich bin für niemanden», sagte Trump am Dienstag in einem Interview des Senders Fox News.

«Ich möchte nur, dass unser Land sicher ist.» Die USA und Russland kontrollierten rund 90 Prozent aller Atomwaffen. Mit Russland auszukommen, sei deshalb eine gute Sache und keine schlechte Angelegenheit.

.@POTUS on Russia: "I don't want to even use the word adversary. We could all work together, we can do great. Everybody can do well and we can live in peace." #Tucker https://t.co/ENbyLZ7iRg pic.twitter.com/nxaevyeAeg