Mitstreiter gehen Bernie Sanders scharf an

Bei der Fernsehdebatte der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten ist der führende Kandidat Bernie Sanders von seinen Konkurrenten scharf angegangen worden. Der frühere Bürgermeister von South Bend in Indiana, Pete Buttigieg, warnte vor den Folgen einer Wahl von Sanders als Präsidentschaftskandidat.

Sollte Sanders der Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden, drohe nicht nur eine Wiederwahl des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump. Auch könnten die Demokraten dann ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und ihre Chancen auf eine Rückeroberung des Senats von den Republikanern verlieren.

.@PeteButtigieg on @BernieSanders’ changing math on health care:

“I’ll tell you exactly what it adds up to: It adds up as four more years of Donald Trump, Kevin McCarthy as Speaker of the House and the inability to get the Senate into Democratic hands." #DemDebate pic.twitter.com/aHGaxJ0RhC