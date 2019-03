Mueller-Bericht entlastet Trump

Justizminister William Barr hat dem US-Kongress am Sonntag einen vierseitigen Brief über Robert Muellers Bericht zukommen lassen. Demzufolge ist US-Sonderermittler Mueller zu dem Schluss gekommen, dass es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 keine geheimen Absprachen zwischen dem Wahlkampflager von Donald Trump und Russland gegeben hat.

«Die Untersuchungen des Sonderermittlers haben nicht ergeben, dass sich das Kampagnen-Team Trump – oder wer auch immer mit diesem in Verbindung stand – mit Russland verständigt oder abgesprochen hat, um die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen», erklärte Barr.

On obstruction, Barr says Mueller laid out evidence rather than coming to a conclusion on the "difficult" question, leaving it to DOJ to determine if there was a crime. Barr says that he and Rosenstein believe there is insufficient evidence to establish that there was a crime. pic.twitter.com/287KSxoQOK