Nach tagelanger Gewalt: Indigene wollen mit Regierung verhandeln

Nach tagelanger Gewalt wollen Indigenen-Vertreter und Regierung in Ecuador einen Ausweg aus der Krise suchen. Für Sonntagnachmittag seien die ersten Gespräche zwischen beiden Seiten geplant, teilten die Uno und die katholische Kirche, die in dem Konflikt vermitteln, am Samstag mit.

Die Dachorganisation der Ureinwohner (Conaie) hatte den von Präsident Lenín Moreno geforderten Verhandlungen am Freitag noch eine Absage erteilt. Am Samstag erklärte sie dann, sich nach Beratungen mit ihren Mitgliedern für Gespräche entschieden zu haben. Die Indigenen-Organisation steht an der Spitze der Proteste, die das Land seit elf Tagen erschüttern. Bei den Ausschreitungen wurden sieben Menschen getötet und rund 2000 weitere verletzt.

Am Samstag verwüsteten vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Quito das Gebäude des Rechnungshofes und griffen Mediensitze an. Staatschef Moreno verhängte daraufhin eine Ausgangssperre für die Hauptstadt und umliegende Gegenden. Das Gebiet wurde überdies unter Militärkontrolle gestellt.

Demonstranten steckten in Quito ein Regierungsgebäude in Brand. (12. Oktober 2019) Bild: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Mit der Massnahme solle «die Arbeit der Einsatzkräfte gegen nicht zu tolerierende Gewaltausbrüche erleichtert werden». Zuvor hatten vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Quito ein Regierungsgebäude und Mediensitze angegriffen.

Wie ein AFP-Fotograf berichtete, griff eine Gruppe von Demonstranten das Gebäude des Rechnungshofes mit Molotowcocktails an, legte Feuer und drang anschliessend ins Innere des Gebäudes ein. Innenministerin María Paula Romo gab später bei Twitter bekannt, dass 30 Menschen vor dem Gebäude festgenommen worden sein.

Angriff auf Sitz von TV-Sender

Darüberhinaus wurden der Sitz des FernsehsendersTeleamazonas und der Zeitung «El Mercurio» angegriffen, wie die Medien mitteilten. Die Dachorganisation der Ureinwohner (Conaie) erklärte, an keinem der Angriffe beteiligt gewesen zu sein. Die Indigenen-Organisation steht an der Spitze der Proteste, die das Land seit elf Tagen erschüttern.

Durch die Unruhen kamen mehrere Menschen ums Leben, hunderte wurden verletzt. Ein Demonstrant wirf einen Molotowcocktail in Quito. (12. Oktober 2019) Bild: Ivan Alvarado/Reuters

Moreno hatte bereits am 3. Oktober einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt und rund 75'000 Militär- und Polizeikräfte stationiert. Im Umkreis von Regierungsgebäuden in der 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt Quito hatte er zudem bereits eine Ausgangssperre verhängt. Der Regierungssitz wurde in die zweitgrösste Stadt des Landes, Guayaquil, verlegt.

Die Unruhen in dem südamerikanischen Land hatten sich an stark gestiegenen Treibstoffpreisen entzündet. Die Demonstranten geben Moreno die Schuld für den Anstieg der Treibstoffpreise, da er im März ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgeschlossen hatte. Ecuador sicherte sich damit milliardenschwere IWF-Kredite. Im Gegenzug wurde Morenos Regierung zur Auflage gemacht, die staatlichen Subventionen für Kraftstoff abzuschaffen.

Gestiegene Benzinpreise

Ecuadors Staatschef Lenín Moreno hat die Hauptstadt unter Militärkontrolle gestellt. Quito zählt rund 2,7 Millionen Einwohner. Karte: Google

Bei den Ausschreitungen kamen nach Behördenangaben sechs Menschen ums Leben, 2100 wurden verletzt. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen. An den Protesten beteiligen sich auch tausende Indigene. Sie machen rund ein Viertel der 17,3 Millionen Einwohner des Landes aus.

