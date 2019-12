Nancy Pelosi staucht Journalisten zusammen

Mit einem Wutausbruch hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf eine Journalisten-Frage reagiert. Sie wollte nach einem Pressestatement gerade das Podium verlassen, als ihr ein Reporter die Frage nachrief, ob sie den Präsidenten hasse. Sie drehte sich um, steuerte auf den Journalisten zu, gestikulierte und sagte: Sie verbitte sich solche Vorwürfe, sie hasse niemanden.

Q: "Do you hate the president?" @SpeakerPelosi : "I don't hate anybody…As a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me. I don't hate anyone…So, don't mess with me when it comes to words like that." Full video: https://t.co/l9peY9RTzl pic.twitter.com/zpqUaCcVrS

Sie kehrte verärgert ans Rednerpult zurück und sagte: «Der Präsident sei ein Feigling in der Bekämpfung von Waffengewalt, er sei graumsam im Umgang mit den papierlosen Einwanderern und er verleugne den Klimawandel. Damit werde er bei den nächsten Wahlen konfroniert. Im Moment gehe es aber um die Verfassung der USA und den Amtsmissbrauch des Präsidenten.»

Sie hasse niemanden. Als Katholikin lehne sie es ab, dass jemanden einen Satz an sie richte, der das Wort «Hass» beinhalte. «Legen Sie sich nicht mit mir an, wenn es um solche Worte geht. Ich bete immer für den Präsidenten.» Darauf verliess Nancy Pelosi den Raum.

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she “prays for the President.” I don’t believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA?