Nordkorea soll 500 Millionen Dollar an Warmbiers Familie zahlen

Nordkorea soll wegen des Todes des US-Amerikaners Otto Warmbier mehr als 500 Millionen Dollar (rund 494 Millionen Franken) an die Familie des gestorbenen Studenten zahlen. Das entschied ein US-Bundesgericht am Montag in Washington.

Nordkorea sei verantwortlich für die Folter, Geiselnahme und Tötung des jungen Mannes und für die Verletzungen, die Warmbiers Familie dadurch erlitten habe, hiess es.

«Konnten seine Stimme nicht mehr hören»

Der 22-jährige Warmbier hatte nach Darstellung von Ärzten während seiner Zeit in Nordkorea schwere Schädigungen am Gehirn erlitten und war im Wachkoma liegend in die USA zurückgebracht worden. Er konnte zwar die Augen öffnen und blinzeln, es gab aber keine Anzeichen, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagieren konnte.

«Wir konnten seine Stimme nicht mehr hören», heisst es in der Stellungnahme der Eltern Fred und Cindy Warmbier. Jedoch hätten sich seine Gesichtszüge am Tag nach der Heimkehr deutlich entspannt.

Warmbier war im Januar 2016 in Nordkorea festgenommen und im März zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Das kommunistische Regime in Pyongyang warf ihm Straftaten gegen den nordkoreanischen Staat vor. Konkret soll er in einem Hotel ein Plakat von der Wand genommen haben, um es zu stehlen. Kurz vor dem Einsteigen am Flughafen wurde er verhaftet. (TA/NN)