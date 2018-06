Peking und Washington bedrohen sich gegenseitig

Chinas Präsident Xi Jinping hat im Gespräch mit US-Verteidigungsminister James Mattis erklärt, China werde nie auch nur «einen Zoll» des von ihm beanspruchten Territoriums aufgeben. Das ist eine ungewöhnlich direkte Zurückweisung amerikanischer Versuche, über die umstrittene Landnahme Chinas im Südchinesischen Meer und die zunehmende Militarisierung der Region mit Peking ins Gespräch zu kommen. Mattis hielt sich am Mittwoch und Donnerstag zu Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt auf, bevor er am späten Donnerstag weiterreiste nach Seoul. Es ist der erste Chinabesuch eines amerikanischen Verteidigungsministers seit 2014, und er fand in einer Zeit wachsender Spannungen statt.

Während die Welt gebannt die nächste Stufe der Eskalation im Handelskrieg zwischen US-Präsident Donald Trump und China erwartet, machte der Besuch von Mattis klar, dass mögliche Konflikte an einer ganzen Reihe von Fronten drohen: beim Thema Südchinesisches Meer ebenso wie im Fall Taiwans, wo die Bemühungen Pekings zuletzt zunahmen, die Insel aussenpolitisch vollends zu isolieren. «Unsere Haltung ist unerschütterlich und klar, wenn es um Chinas Souveränität und territoriale Integrität geht», sagte Xi Jinping. «Wir können nicht einen Zoll des Territoriums verlieren, das uns unsere Ahnen hinterlassen haben. Gleichzeitig wollen wir anderen nichts wegnehmen.»

«Unsere Haltung ist unerschütterlich»: Chinas Präsident Xi Jinping.

Bild: AP

Schiedsspruch ignoriert

Nicht wenige von Chinas Nachbarn würden Letzterem widersprechen. China erklärt fast 90 Prozent des Südchinesischen Meers zu seinem Territorium – viele der Inseln, Riffe und Inselketten werden jedoch auch von Staaten wie ­Vietnam, den Philippinen, Brunei oder Malaysia beansprucht. Das Internationale Schiedsgericht in Den Haag hatte Chinas Ansprüche 2016 grossteils für nichtig erklärt. China ignorierte den Schiedsspruch, stationierte zuletzt Raketen auf einzelnen Inseln und liess einen atomwaffenfähigen Bomber seiner Luftwaffe dort landen.

«Es ist dies ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte Chinas und der Vereinigten Staaten, da wir unseren Weg in die Zukunft finden», sagte Mattis vor seinem Treffen mit Xi Jinping am Mittwoch. «Ich bin hier, um die Beziehungen auf einer grossartigen Bahn und in der richtigen Richtung zu halten.» Tatsächlich aber treten die beiden Nationen in eine neue Ära der Rivalität ein. Das Pentagon beschreibt China mittlerweile als «revisionistische Macht» und eine Herausforderung der nationalen Sicherheit der USA. Das Bild Chinas hat sich auch unter Republikanern und Demokraten im US-Kongress gewandelt, der Aufstieg des Landes wird zunehmend als Bedrohung der Vormachtstellung der USA verstanden.

Der US-Verteidigungsminister James Mattis. Bild: Reuters/Michaela Rehle

Gleichzeitig ist der Technologieklau und erzwungene Technologietransfer durch chinesische Akteure eines der zentralen Themen im Handelsstreit. Von US-Präsident Trump kommen aber widersprüchliche Signale Richtung Peking. Einmal droht er gewaltige Strafzölle und die Bestrafung chinesischer Unternehmen an, die gegen amerikanische Gesetze und Interessen verstossen, dann wieder beschliesst er überraschend die Schonung des chinesischen Technologiekonzerns ZTE. Einerseits lädt er Chinas Truppen von einem gemeinsamen Manöver aus, andererseits sucht und braucht er die Kooperation Pekings beim Versuch, Nordkorea zur Aufgabe seines Nuklearwaffenprogramms zu bewegen. (Tages-Anzeiger)