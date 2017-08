Präsident Trump will mehr US-Truppen für Afghanistan

Seit nahezu 16 Jahren führen die USA Krieg in Afghanistan. Nun wurde in Washington bekannt, dass Präsident Trump diesen Krieg verlängern wird. Aus dem Umfeld des Weissen Hauses verlautete, Trump werde bei einer Fernsehansprache am Abend (3 Uhr Schweizer Zeit) mitteilen, dass die Zahl der in Afghanistan stationierten US-Truppen um knapp 4000 auf insgesamt 13’000 erhöht werden soll.

Die Entscheidung für die Entsendung von mehr Soldaten war nach Gesprächen Trumps mit Sicherheitsberater H.R. McMaster sowie Verteidigungsminister James Mattis am Wochenende gefallen. Sie bedeutet einen Sieg der Interventionisten in der Regierung Trump und widerspiegelt den schwindenden Einfluss des am vergangenen Freitag entlassenen Präsidentenberaters Stephen Bannon. Über Monate hinweg hatte Bannon gegen eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan und für eine Beendigung des amerikanischen Engagements plädiert.

Dem Präsidenten waren bei den Beratungen drei Optionen vorgelegt worden: Ein Rückzug aus Afghanistan, die Privatisierung des Kriegs mit Hilfe von Sicherheitsfirmen sowie die Verstärkung amerikanischer Verbände. Seit Dezember 2001 hat der Konflikt in Afghanistan fast 2400 US-Soldaten das Leben gekostet. Noch im Juli hatte Verteidigungsminister Mattis vor einem Kongressausschuss eingeräumt, dass die USA und ihre Alliierten in Afghanistan «nicht gewinnen».

Kurskorrektur des Präsidenten

Schon vor seiner Präsidentschaftskandidatur hatte Donald Trump mehrfach einen Abzug aus Afghanistan verlangt. «Wir sollten möglichst schnell abziehen, warum sollen wir unser Geld verpulvern – bauen wir lieber die USA auf!» twitterte Trump 2013. Die Gesamtkosten des Kriegs seit 2001 belaufen sich auf rund eine Billion Dollar. Trotz massiver amerikanischer und alliierter Unterstützung für die afghanische Regierung hat sich die militärische Lage seit 2016 verschlechtert: Nahezu die Hälfte aller afghanischen Bezirke werden derzeit von den Taliban kontrolliert.

Die Entscheidung des Präsidenten für einen Verbleib in Afghanistan markiert einmal mehr eine Kurskorrektur. Ob die Auflösung des Freihandelsabkommens Nafta, einen Handelskrieg mit China oder der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko in den ersten 100 Amtstagen: Mehrfach hat Trump im Wahlkampf abgegebene Versprechen nicht eingehalten. (Tages-Anzeiger)