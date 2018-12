Richter stuft Obamacare als «verfassungswidrig» ein

Ein Bundesrichter im US-Staat Texas hat die in der Regierungszeit von Präsident Barack Obama verabschiedete und von seinem Nachfolger Donald Trump verabscheute Gesundheitsreform als verfassungswidrig eingestuft. Das letzte Wort dürfte das Oberste Gericht haben.

Verantwortlich machte Richter Reed O'Connor für seinen Entscheid eine Änderung des Steuerrechts im Jahr 2017. Trump feierte die Gerichtsentscheidung gegen «Obamacare»: «Wow, aber nicht überraschend, ObamaCare wurde gerade von einem hoch angesehenen Richter in Texas als VERFASSUNGSWIDRIG eingestuft», schrieb Trump auf Twitter. «Grossartige Nachrichten für Amerika!»

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!