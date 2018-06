Richter-Rücktritt verschafft Trump eine unverhoffte Chance

Vieles an Donald Trump hält nicht sehr lange. Seine Tweets, seine Absichtserklärungen, seine Beleidigungen und Lobhudeleien: oft schnell wieder vergessen. Nun ist jedoch ein Ereignis eingetreten, auf das der US-Präsident keinen Einfluss hatte, das seine Amtszeit aber stärker prägen könnte als alles andere, was er getan hat und noch tun wird: der Rücktritt von Anthony Kennedy, seit 30 Jahren Richter am Obersten Gerichtshof der USA. Dessen Entscheid verschafft Trump jetzt die Gelegenheit, einen Nachfolger zu ernennen. Die Konsequenzen sind enorm.

Erklären lässt sich das mit der Rolle, die Kennedy am Supreme Court spielte. Der moderate Konservative war in vielen Fällen die «swing vote», die entscheidende Stimme, die darüber entschied, in welche Richtung der Supreme Court kippt. Man sah das diese Woche, als die Richter Trumps Einreiseverbot mit einer Mehrheit von 5:4 Stimmen für zulässig erklärten. Kennedy liess zwar in seiner Stellungnahme zum Dekret durchblicken, dass er inhaltlich nicht viel davon hält, schloss sich aber gleichwohl dem Urteil seiner vier konservativen Kollegen an.

Doch der Mann konnte eben auch ganz anders. 2012 gab er den Ausschlag, dass der Supreme Court die Gesundheitsreform von Barack Obama für verfassungskonform erklärte. Vor allem aber war Kennedy über die Jahre an mehreren Urteilen beteiligt, die das Land gesellschaftlich öffneten. 1992 sorgte der Katholik mit seiner Stimme dafür, dass das Urteil «Roe vs. Wade» bestehen blieb, mit dem 1973 der Schwangerschaftsabbruch legalisiert wurde. 2015 schloss er sich den vier linksliberalen Richtern an, um das Verbot der Homo-Ehe in allen Bundesstaaten aufzuheben.

Glückspilz Trump



Amerikas Konservative sahen in Kennedy, den einst Ronald Reagan nominiert hatte, denn auch schon länger einen unzulässigen Verbündeten. Richter am Supreme Court werden aber auf Lebenszeit ernannt, viele von ihnen verstarben über die Jahre im Amt. Ein Präsident kann also nicht unbedingt damit rechnen, in seiner Amtszeit einen Richter seiner Wahl zu ernennen. Anders Trump: Er erhält jetzt bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Amtsjahren die Gelegenheit, ein Mitglied des Supreme Court zu bestimmen. Bereits vergangenes Jahr hatte er mit Neil Gorsuch einen Ultra-Konservativen nominiert. Zum Vergleich: Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama brauchten jeweils ganze acht Jahre, um gleich viele Richter zu ernennen.

Mit Kennedys Nachfolger wird der Supreme Court also auf Jahrzehnte hinaus in rechter Hand sein. Auswirken werden sich diese neuen Kräfteverhältnisse besonders bei aufgeladenen Themen wie der Abtreibung, bei den Rechten von Frauen und Minderheiten, bei den Waffengesetzen oder beim politisch motivierten Zuschnitt von Wahlkreisen – alles Themen, die regelmässig vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt werden. Denn auch wenn die Richter sich gerne so geben, als stünden sie über den Niederungen des politischen Alltags, als seien sie alleine der Verfassung verpflichtet: Sie machen Politik.

Ein Abtreibungsgegner muss es sein



Besonders der Kampf um die Abtreibung wird in den nächsten Jahren mit neuer Härte geführt werden. Trump wird keinen Kandidaten nominieren, der das immer noch wegweisende Urteil «Roe vs. Wade» stützt. Auf dem Richterstuhl Platz nehmen wird vielmehr ein Abtreibungsgegner. Und selbst wenn die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs kaum grundsätzlich und flächendeckend aufgehoben werden wird, ist wohl mit Urteilen zu rechnen, in denen für Frauen der Zugang zu Abtreibungen erschwert wird.

Auf Rückschläge müssen sich auch all jene einstellen, die für gleiche Rechte von Homosexuellen kämpften – und diese in den vergangenen Jahren vor Gericht auch erreichten.

Die Demokraten können dagegen nicht viel unternehmen. Im Senat, der den Kandidaten des Präsidenten bestätigen muss, fehlen ihnen die nötigen Stimmen. Stattdessen müssen sie hoffen, dass sich am Supreme Court nicht noch weitere Vakanzen ergeben. Richterin Ruth Bader Ginsburg, eine Ikone der Linken, ist 85 Jahre alt und hat eine Krebserkrankung hinter sich. Der liberale Stephen Breyer wird im August 80. Ob sie bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Amt bleiben, kann niemand sagen. Für das liberale Amerika werden die Aussichten erst mal schlimmer, bevor sie besser werden. (Tages-Anzeiger)