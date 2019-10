Sanders unterbricht Wahlkampf wegen Gesundheitsproblemen

Senator und US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders ist wegen einer Arterienverstopfung hospitalisiert worden. Sein Sprecher Jeff Weaver teilte mit, dass Sanders während einer Rede am Dienstagabend Brustschmerzen verspürt habe. Nach einer Untersuchung seien dem Senator zwei Stents eingesetzt worden. Sanders sei jedoch in gutem Zustand und wohlauf. «Senator Sanders wird einige Tage Ruhe brauchen. Daher annullieren wir bevorstehende Veranstaltungen und Auftritte», zitieren US-Medien Sanders Kampagnenberater.

Sanders weile zurzeit in einem Spital in Las Vegas. Ein Berater sagte gegenüber der «New York Times», Sanders gehe es besser denn je. So fühlten sich alle, die einen Stent eingesetzt bekommen haben. «Der Blutfluss ist dann viel besser als zuvor.»

Sanders Terminkalender ist während der Wahlkampagne enorm ausgelastet. Nach dem Auftritt in Las Vegas wären diese Woche noch Reden in Nevada und Kalifornien geplant gewesen, am Wochenende hätte er nach Iowa reisen sollen.

TV-Werbung gestrichen

Nächsten Dienstag hätten in Iowa die ersten Fernsehwerbungen im Umfang von 1,3 Millionen Dollar geschaltet werden sollen. Doch die TV-Kampagne sei ebenfalls abgesetzt worden, wie Medium Buying via Twitter mitteilte.

UPDATE: The Sanders campaign is canceling TV ad spending in Iowa... https://t.co/h4lV9Ye21T — Medium Buying (@MediumBuying) October 2, 2019

