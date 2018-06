«Schwere Fehleinschätzung» – zwölf Tage vor den US-Wahlen

Seit US-Präsident Donald Trump James Comey im Mai 2017 als FBI-Chef gefeuert hat, wartete er darauf: den Bericht des Justizministeriums über Comeys Verhalten vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Gestern hat ihn Generalinspektor Michael Horowitz veröffentlicht – er liefert sowohl Trump als auch seinen Gegnern neue Munition für politische Gefechte. Der US-Präsident hat sich auf Twitter bereits gewohnt bissig dazu geäussert. Der Bericht sei ein «Desaster für Comey und leider auch für das FBI».

The IG Report is a total disaster for Comey, his minions and sadly, the FBI. Comey will now officially go down as the worst leader, by far, in the history of the FBI. I did a great service to the people in firing him. Good Instincts. Christopher Wray will bring it proudly back!