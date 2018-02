Staatsmann für einen Abend

Natürlich kann sich Donald Trump zusammenreissen, wenn es darauf ankommt. Wer geglaubt hatte, da werde ein polternder Rüpel im Kapitol herumspringen und eine Rede halten, die aus wütenden 140-Zeichen-Tweets besteht, verkennt, wie viel Erfahrung der Präsident im Showgeschäft hat. Der Name Trump ist in den USA vor allem deshalb eine bekannte Marke, weil der Namensträger der Star der Fernsehsendung «The Apprentice» war. Trump weiss genau, wer sein Publikum ist und was es hören will. Und je nachdem, was der Kunde verlangt, passt er sein Angebot an.

Wie das funktioniert, konnte man am Dienstagabend sehen. Aus dem Twitter-Trump wurde der Teleprompter-Trump, aus dem beleidigenden, lügenden Haudrauf wurde für eineinhalb Stunden ein fast normaler Präsident, der eine fast normale Rede ablas. Das war so inszeniert. Trump weiss, was er seinen Zuschauern schuldig ist, und er kennt seine Umfragewerte: 40 Prozent Zustimmung, höchstens. Da riskiert man lieber nichts.

Die State of the Union, die Rede zur Lage der Nation, ist die einzige Rede, die ein US-Präsident halten muss. 364 Tage im Jahr kann er twittern, aber an einem Abend muss er vor dem Parlament sprechen. So steht es in der Verfassung. Im Plenarsaal des Repräsentantenhauses versammeln sich die Abgeordneten und Senatoren, das Kabinett, die Verfassungsrichter und der Generalstab. Dann kommt der Präsident, um Rechenschaft abzulegen über das vergangene Jahr und einen Ausblick auf die nächsten Monate zu geben. Oft ist das eine eher trockene Angelegenheit. Das zeremonielle Tamtam, das um die Rede gemacht wird, ist zumeist grösser als deren Qualität und Gehalt. Bei Donald Trump ist das freilich etwas anders. Der Präsident hat ein ungewöhnliches erstes Regierungsjahr hinter sich, eines, nach dem nicht nur Gegner, sondern auch Verbündete an seiner Amtstauglichkeit und geistigen Reife zweifeln. Für Trump war seine erste Rede zur Lage der Nation daher vor allem eine Bewährungsprobe: Er musste den Amerikanern beweisen, dass er kein Quartalsirrer ist, sondern ein vernünftiger Mensch, der das Amt ausfüllen kann.

Keine bizarren Unwahrheiten

Dass er nach einem Jahr im Weissen Haus einen Beleg für seine Zurechnungsfähigkeit abliefern muss, ist nicht schmeichelhaft für Trump. Aber es ist auch keine Hürde, die sich nicht mithilfe einiger guter Redenschreiber und etwas Selbstbeherrschung meistern liesse.

In diesem Sinne hat Trump am Dienstag erreicht, was er erreichen wollte und musste. Er hat vermutlich keinen der verbittert dreinblickenden Demokraten im Saal davon überzeugt, dass er doch ein guter Präsident ist. Aber darauf kam es ihm auch nicht an. Trumps Publikum waren die Millionen Bürger draussen an den Fernsehern. Leute, die sich nicht im Detail mit dem täglichen Washingtoner Hickhack beschäftigen, die vielleicht auch keine besondere Abneigung gegen Trump hegen, von denen aber viele in den vergangenen Monaten den Eindruck bekommen hatten, im Weissen Haus habe eine Art politischer Neandertaler sein Lager aufgeschlagen.

Diesen Bürgern zeigte Trump daher seine präsentable Seite. Er beschimpfte oder beleidigte niemanden, er erzählte keine allzu bizarren Unwahrheiten, er redete viel von dem, was alle Amerikaner gemeinsam haben, wenig von dem, was sie trennt. Dazu, was er selbst zur Spaltung der Gesellschaft täglich beiträgt, sagte er lieber nichts. Dafür hatte Trump den grossen Vorteil, von einer boomenden Wirtschaft schwärmen zu können. Was tatsächlich sein Anteil daran ist, darüber streiten Ökonomen zwar. Aber das war Trump egal. Für ihn ist alles sein persönliches Werk.

So, wie Trump die Lage darstellte, hat sich die Nation dank seiner weisen Führung binnen eines Jahres von einem abgewrackten, dystopischen Höllenloch in ein Paradies verwandelt, vor dessen Toren die Konzerne Schlange stehen, um drinnen Fabriken eröffnen zu dürfen. So finster und verrottet er die USA vor einem Jahr beschrieben hat, so optimistisch und hell war das Bild, das er am Dienstag zeichnete – Amerika, strahlend und stark. Weder das eine noch das andere war oder ist die ganze Wahrheit. Aber es war gutes Fernsehen.

Die wachsende Begeisterung und Erleichterung, mit der die Republikaner im Saal ihren Präsidenten beklatschten, war jedenfalls fast rührend. Der Regierungspartei droht wegen Trumps Unbeliebtheit bei der Kongresswahl im November eine schwere Niederlage. Am Dienstag bekamen sie immerhin etwas Schützenhilfe von Donald Trump. Doch auch die Republikaner wissen, dass eine Rede von Trump wenig wert ist. Nichts garantiert, dass er nicht schon in ein paar Tagen ein neues Publikum entdeckt, dem er gefallen will – und sei es nur sein stets beleidigtes Ego. Dann geht es wieder los mit den absurden Tweets, und die ganze Imagekorrektur vom Dienstag ist zunichtegemacht.

Zudem kann eine Rede, auch wenn der Präsident darin noch so viel an Überparteilichkeit appelliert, die tiefe Spaltung in Washington und in der amerikanischen Gesellschaft nicht kitten. Die Wahrheit ist ja: Nichts von dem, was Trump über seinen Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit den Demokraten gesagt hat, hatte irgendeinen Bezug zur bisherigen Regierungsrealität. Im Gegenteil: Trump hat in seinem ersten Jahr fast ausschliesslich für eine Klientel Politik gemacht – für seine republikanische Wähler- und Spenderbasis. Und jetzt soll sich das plötzlich ändern?

Trumps mutiger Vorschlag

Bei kaum einem Streitthema wird diese Entkoppelung von Rhetorik und Realität so deutlich wie bei der Immigration, dem Kernthema der Rede. Trump hat am Dienstag einen durchaus mutigen Vorschlag für eine Reform der Einwanderungsgesetze vorgelegt, der den Hardlinern auf beiden Seiten grosse Zugeständnisse abfordert. Aber es gibt bei den Demokraten weder das Vertrauen, dass Trump dafür in der eigenen Partei zu kämpfen bereit wäre, noch die Überzeugung, dass er es wirklich ernst meint. Dazu hat Trump im vergangenen Jahr zu oft mit rassistischen Ressentiments gespielt und zu oft seine Meinung geändert. Daran ändert eine Rede nichts.

(Tages-Anzeiger)