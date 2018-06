Trump gegen den Westen

Der kanadische Premierminister und Gastgeber Justin Trudeau sowie seine Ehefrau Sophie Trudeau begrüssten am Freitagmittag bei strahlendem Sonnenschein im Garten des Tagungshotels in La Malbaie nach und nach die angereisten Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter und posierten mit ihnen für Fotos.

Die Begrüssungszeremonie startete mit rund einer halben Stunde Verspätung. Zuvor hatten sich die angereisten Teilnehmer bereits in verschiedenen Zusammensetzungen unter sich getroffen.

Der bis diesen Samstag angesetzte Gipfel ist überschattet von massiven Differenzen der Europäer mit US-Präsident Trump über amerikanische Strafzölle, seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzvertrag und aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran. Zu G7 gehören neben den USA und Kanada auch Japan, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Deutschland.

Trump für Russlands Rückkehr

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der führenden Industrienationen ausgesprochen. «Sie haben Russland ausgeschlossen, sie sollten Russland wieder aufnehmen», sagte Trump am Freitag vor seinem Abflug zum G-7-Gipfel in Kanada. Zur Begründung sagte er, dass Russland «am Verhandlungstisch» gebraucht werde. Er selbst sei «Russlands schlimmster Albtraum» gewesen, fügte Trump hinzu. Trotzdem solle Russland «an diesem Treffen» teilnehmen.

Russland war nach Ende des Kalten Krieges in die Gruppe der G-8-Staaten aufgenommen und im Zuge des Konflikts um die Ukraine vor vier Jahren wieder ausgeschlossen worden. Die Gruppe schrumpfte daraufhin wieder zur G-7.

Die EU lehnt die Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Russland ab. Die 7 sei eine gute Zahl, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Zudem habe Russland bereits deutlich gemacht, dass es nicht so an dem Format interessiert sei wie andere Partner.

Trudeau will «nicht zögern», Trump zu «isolieren»

Kurz vor Beginn des Gipfels im kanadischen La Malbaie hatte sich der Ton zwischen US-Präsident Trump und den anderen Gipfelteilnehmern verschärft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanadas Premierminister Justin Trudeau machten deutlich, sie würden «nicht zögern», Trump bei dem Gipfel zu «isolieren». Trump schrieb daraufhin auf Twitter, er «freue» sich darauf, «die unfairen Handelsabkommen mit den G-7-Staaten in Ordnung zu bringen».

Trump sah sich vor Gipfelbeginn einer klaren Front der Europäer gegenüber: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Italien wollten sich bei einem eigenen Treffen kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels abstimmen. Danach empfängt Gastgeber Trudeau die Staats- und Regierungschefs der G-7 in La Malbaie. Unklar ist, ob überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommen wird.

EU-Ratspräsident Donald Tusk warf Donald Trump vor, er stelle die auf Regeln basierende internationale Weltordnung in Frage. Der EU-Ratspräsident erklärte kurz vor Beginn des Treffens, das Verhalten des US-Präsidenten bereite ihm «grosse Sorge». Trump hatte zuvor mit mehreren Vorstössen seine westlichen Verbündeten vor den Kopf gestossen.

Merkel gegen G7-Erklärung um jeden Preis

Eine fehlende G7-Abschlusserklärung wäre nach Ansicht der deutschen Kanzlerin Angela Merkel nicht das Ende des Clubs der wichtigsten Industrieländer. «Es ist ehrlicher, Meinungsverschiedenheiten zu benennen und an ihrer Überwindung weiter mitzuarbeiten als jetzt zu tun, als ob alles in Ordnung wäre», sagte Merkel am Freitag nach der ersten Arbeitssitzung auf den G7-Gipfel im kanadischen La Malbei.

Sie könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob es gelinge, am Samstag eine gemeinsame Erklärung hinzubekommen. Man habe noch nicht über die strittigen Themen Handel und Klima gesprochen. «Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir hinter der Vereinbarung, die wir im vergangenen Jahre getroffen haben, nicht zurückfallen», sagte sie.

Merkel wies zudem den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zurück, Russland wieder in den G7-Kreis aufzunehmen. Die europäischen Teilnehmer hätten diese Frage vor Beginn des Gipfels besprochen.

«Hier sind wir uns einig, dass eine Rückkehr Russlands zum G7-Format nicht erfolgen kann, solange nicht wirklich substanzielle Fortschritte im Blick auf die Probleme mit der Ukraine erreicht wurden. Das war die gemeinsame Meinung.» (mch/sda/afp)