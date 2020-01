Tausende liefen bis auf die Zähne bewaffnet durch US-Stadt

Es ist eisig, zwischen den Hochhäusern hindurch zischt ein scharfer Wind, aber Bob und Mark sehen nicht so aus, als würden sie frieren. Vielleicht hält sie ja die Schlepperei warm. Bob und Mark tragen dicke Panzerwesten, aus ihren Taschen ragen schweren Magazine voller Patronen, und vor die Brust haben sich die beiden kompakte Sturmgewehre geschnallt. Das von Bob ist schwarz, das von Mark hat ein hellbraunes Tarnmuster.

«Wir sind hier, um sicherzustellen, dass wir unser Recht, Waffen zu besitzen, nicht verlieren», sagt Mark, der ebenso wie Bob seinen Nachnamen nicht verraten will. «Ich glaube, es sind heute genug Leute hierhergekommen, um diese Botschaft ziemlich deutlich zu verkünden.»

Martialischer Auftritt für das Recht auf Waffenbesitz

So kann man es wohl sagen. Richmond, die Hauptstadt des US-Bundesstaats Virginia, ist normalerweise eine recht gemächliche Südstaatenstadt. Am Montag aber sah es dort für einige Stunden so aus, als habe eine wüste Soldateska den Ort besetzt. Mehr als 20'000 Menschen drängten sich in der Innenstadt, um gegen schärfere Waffengesetze zu demonstrieren, die das Parlament von Virginia in den kommenden Wochen verabschieden will.

20'000 Pro-Gun-Anhänger marschierten in Richmond, Virginia.

Um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen, waren gut die Hälfte dieser Menschen bewaffnet angereist – vermutlich die grösste, bestimmt aber die martialischste Demonstration, die Amerikas Waffenlobby jemals auf die Beine gestellt hat.

In Virginia ist es legal, sichtbar Schusswaffen zu tragen. Und die Demonstranten taten sich keinen Zwang an. Manche zeigten ihre Waffen dezent: ein Revolvergriff, der aus dem Hosenbund ragte. Manche hatten Schrotflinten und Jagdgewehre umgehängt oder trugen grosse Pistolen am Bein. Und manche, so wie Bob und Mark, marschierten in voller Militärmontur auf: Tarnanzug, schusssichere Weste, Kevlarhelm, Sturmgewehr mit extragrossem Magazin.

Wer in Richmond wo aufmarschieren durfte – am Montag war das vor allem eine Frage der Feuerkraft.

Auch etliche Milizen hatten Abordnungen nach Richmond geschickt – bärtige, schwer bewaffnete Männer, die in Funkgeräte sprachen und nicht auf die Frage antworteten, woher sie kommen oder wem sie unterstehen.

Die Demonstration, an der auch Waffenbesitzer aus anderen Bundesstaaten teilnahmen, war der vorläufige Höhepunkt einer Protestwelle, die Virginia überrollt, seit die Demokraten dort im vergangenen November die Regionalwahl gewonnen und die Mehrheit im Parlament erobert haben.

Der demokratische Gouverneur Ralph Northam hatte für den Fall eines Wahlsiegs eine deutliche Verschärfung der bisher recht laxen Waffengesetze versprochen. Unter anderem will er den Besitz von Sturmgewehren verbieten und ein sogenanntes Red-Flag-Gesetz erlassen. Dieses soll es der Polizei erlauben, vorsorglich die Schusswaffen von Personen zu konfiszieren, die ein Richter als gefährlich eingestuft hat. So sollen mögliche Gewalttaten verhindert werden.

Mehr als 100 «Second Amendment Sanctuaries»

Die Waffenlobby – und, wie die Demonstration in Richmond gezeigt hat, ein nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung in Virginia – sieht Northams Pläne allerdings nicht als Beitrag zur öffentlichen Sicherheit, sondern als Angriff auf das Recht auf freien Waffenbesitz. Dieses ist im Zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung festgeschrieben. Mehr als 100 Landkreise und Städte in Virginia haben sich in den vergangenen Monaten daher zu sogenannten «Second Amendment Sanctuaries» erklärt – also zu «Zufluchtsorten» oder «Schutzgebieten», in denen das Recht, Waffen zu tragen, nicht eingeschränkt werden soll.

«Come and take it»: Plakat am Protestmarsch.

«Kommt und holt es euch», stand provozierend auf einem Transparent, das die Demonstranten in Richmond aufspannten. Darüber war die Silhouette eines Sturmgewehrs gemalt.

Politisch verlaufen die Fronten in dem Streit entlang einer inzwischen bekannten Linie: zwischen Stadt und Land. In den Städten und deren Vororten haben die Bewohner im November die Demokraten gewählt – unter anderem mit dem Ziel, dass diese die Waffengesetze verschärfen.

Auf dem Land dominieren hingegen die Republikaner. Sie unterstützen die Sanctuary-Bewegung, am Tag vor der Protestkundgebung meldete sich per Twitter auch Präsident Donald Trump zu Wort. «Die Demokraten wollen euch die Waffen wegnehmen», schrieb er. Aber das werde er nicht zulassen, versprach Trump. Insofern war es kein Zufall, dass etliche Demonstranten am Montag Mützen oder Fahnen trugen, auf denen «Trump» stand.

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

Zur Erleichterung aller blieb es in Richmond friedlich. Die Sicherheitsbehörden hatten befürchtet, dass es zu blutigen Krawallen kommen könnte wie bei dem Neonazi-Aufmarsch im August 2017 in Charlottesville. Damals wurde eine Frau getötet, eine junge linke Gegendemonstrantin. In Richmond hielt die Polizei demonstrativ Abstand, um keine Zusammenstösse zu riskieren. Eine Demonstration für schärfere Waffengesetze wurde vorsichtshalber abgesagt.

Wer in Richmond wo aufmarschieren durfte – am Montag war das vor allem eine Frage der Feuerkraft.