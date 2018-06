Trump: «Der grösste Feind unseres Landes ist...»

Nachzufragen, was genau zwischen Donald Trump und Kim Jong-un ausgehandelt wurde, stempelt den Neugierigen zum Landesfeind. So jedenfalls sieht es Trump. Denn während der Präsident nach dem Gipfel in einem manischen High zurück nach Washington flog und aller Welt verkündete, fortan könne man ruhig schlafen, da die nukleare Bedrohung durch Nordkorea vorbei sei, begannen US-Medien herumzustochern.

Sie wollten herausfinden, was in Singapur beschlossen wurde und wie es nun weitergehe – nicht weiter überraschend angesichts der unpräzisen Absichtserklärungen. Sie schürten den Verdacht, Pyongyang und Washington interpretierten die Vereinbarung unterschiedlich und also nach Gutdünken. Trump und seinem Aussenminister Mike Pompeo missfiel dies natürlich. Zu bezweifeln, dass Trump Spezifisches aus Singapur mitgebracht habe, sei «aberwitzig» und «beleidigend», sagte Pompeo.

Trumps entfesselte Anhänger

Trump ging noch einen gewaltigen Schritt weiter. Auf Twitter verdammte er skeptische Medien wie die TV-Sender NBC und CNN kurzerhand als «grösste Feinde unseres Landes». Nicht iranische Ayatollahs, die »Tod für Amerika» schreien, oder resistente Bakterien oder Opiate sind die «grössten Feinde» des amerikanischen Volks, sondern Fake News und Journalisten.

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools!