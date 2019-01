Trump: Mauer schützt vor 99 Prozent illegaler Grenzübertritte

Donald Trump rückte auch am Sonntag nicht von seiner Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko ab. «99 Prozent unserer illegalen Grenzübertritte werden enden», schrieb der amerikanische Präsident auf Twitter. Er zitierte seinen demokratischen Vorgänger Barack Obama und seine Wahlkampf-Gegnerin Hillary Clinton, die sich beide vor Jahren ebenfalls für besseren Schutz vor illegaler Migration ausgesprochen hatten.

....The only reason they do not want to build a Wall is that Walls Work! 99% of our illegal Border crossings will end, crime in our Country will go way down and we will save billions of dollars a year! A properly planned and constructed Wall will pay for itself many times a year!