Trump droht Türkei mit «wirtschaftlicher Zerstörung»

Nach heftigen Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat die Türkei angekündigt, trotzdem den Kampf gegen die syrische Kurdenmiliz YPG fortzusetzen. Trump hatte am Sonntag im Kurzmitteilungsdienst Twitter gedroht, die USA würden «die Türkei wirtschaftlich zerstören, wenn sie die Kurden attackiert».

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Montag, die Türkei lasse sich «nicht einschüchtern». Er zeigte sich aber offen für Trumps Forderung nach einer «Sicherheitszone».

Der Umgang mit den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) sorgt seit Jahren für heftigen Streit zwischen den USA und der Türkei. Ankara sieht die syrische Kurdenmiliz als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist, die seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat kämpft. Die USA unterstützen die YPG jedoch mit Waffen und Luftangriffen im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien.

Die Türkei ist bereits mehrfach militärisch gegen die YPG in Nordsyrien vorgegangen, und Präsident Recep Tayyip Erdogan droht seit Mitte Dezember immer wieder mit einer neuen Offensive. Kurz vor Weihnachten kündigte Trump dann überraschend an, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen, da die IS-Miliz besiegt sei.

Wehrt sich gegen die Drohungen Trumps: der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Foto: Keystone

Inzwischen hat er dies wieder relativiert. Sein Sicherheitsberater John Bolton machte kürzlich einen US-Abzug aus Syrien von Garantien der Türkei für die Sicherheit der Kurdenmiliz abhängig.

Türkei will sich beeindrucken lassen

Trump drohte seinerseits der Türkei am Sonntag mit «wirtschaftlicher Zerstörung», sollte sie die Kurden angreifen. Zudem forderte er die Einrichtung einer rund 30 Kilometer breiten «Sicherheitszone». Nähere Angaben zu ihrer Lage machte er nicht. Die Kurden ermahnte er, Ankara nicht «zu provozieren».

Der türkische Präsidentenberater Fahrettin Altun schrieb daraufhin auf Twitter, die Türkei werde «ihren Kampf gegen den Terrorismus mit Entschlossenheit fortführen.» Die Türkei sei «nicht der Feind der Kurden», und allein die «Terroristen» würden ins Visier genommen.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....