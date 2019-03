Trump droht mit Schliessung der Grenze zu Mexiko nächste Woche

Donald Trump hat mit einer Schliessung der Grenze zu Mexiko in der kommenden Woche gedroht. Sollte das Nachbarland nicht «unverzüglich die gesamte illegale Migration in die Vereinigten Staaten stoppen», werde er die Grenze sperren lassen, erklärte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Einschränkend fügte er hinzu, dass die Sperrung nicht unbedingt die ganze Grenze, aber «grosse Teile von ihr» betreffen würde.

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING.....

Der US-Präsident hatte wiederholt mit einer Schliessung der Grenze gedroht – nun versah er diese Drohung mit einer Frist. Trump warf Mexiko dabei erneut vor, Migranten nicht wirksam genug vom Grenzübertritt in die USA abzuhalten. «Das wäre für Mexiko so einfach», schrieb er. «Aber sie nehmen einfach nur unser Geld und 'reden'.»

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing!