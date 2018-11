Trump erinnert in Videoansprache an Opfer von Kalifornien

Der frühere kalifornische Gouverneur und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat sich mit Leidtragenden der verheerenden Waldbrände in Nordkalifornien getroffen. Der 71-Jährige habe die Verwüstung in der Ortschaft Paradise gesehen und sich mit Menschen getroffen, die alles verloren hätten.

Dies schrieb der gebürtige Österreicher am Mittwoch auf Twitter. «Aber ich habe auch den Geist von Amerika gesehen», schrieb Schwarzenegger mit Blick auf den unermüdlichen Einsatz von Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfern.

Er dankte den Teams, die sich um die Betroffenen kümmern. «Das sind wahre Action-Helden», sagte der Schauspieler. Schwarzenegger packte selbst mit an und teilte Frühstück aus. Er rief auch zu Spenden auf. Dem Sender KCRA zufolge spendete er aus eigener Tasche 100'000 Dollar für die Feuerwehr. Von 2003 bis 2011 war Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder als Schauspieler vor die Kamera.

Today in Paradise I saw devastation & I met people who have lost everything. But I also saw the spirit of America. I saw firefighters working 24 hours shifts & I saw volunteers serving food and helping in every way. This Thanksgiving, I thank them for showing what makes us great. pic.twitter.com/tIvaVBAGQE