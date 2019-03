Trump ist nicht der einzige Gewinner dieses Freispruchs

Die Absolution kam am Sonntagnachmittag Washingtoner Ortszeit in Form eines vierseitigen Briefs von Justizminister William Barr an den Kongress: Nach fast zwei Jahren, in denen die amerikanische Öffentlichkeit seine Arbeit mit Spannung verfolgte, hat Russland-Sonderermittler Robert Mueller seinen Befund vorgelegt. Weder trafen Donald Trump und Mitglieder seines Wahlkampfstabs 2016 Absprachen mit Russland noch gingen sie eine Verschwörung mit Moskau ein zum Zweck der Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl.

Trotz ihrer Begegnungen mit russischen Kontaktpersonen und anschliessenden Verschleierungsversuchen sind der Präsident, Angehörige seiner Familie sowie diverse Mitarbeiter damit von einem schweren Vorwurf entlastet worden. Für Trump ist diese Erkenntnis Muellers ein politischer wie ein persönlicher Sieg, obschon der Sonderermittler offenlässt, ob Trump Justizbehinderung begangen hat. Auch bleibt abzuwarten, welche Einzelheiten Muellers Report enthält.

Auch wenn er weitere Ermittlungen im Kongress und anderswo über sich ergehen lassen muss, kann der Präsident jetzt aufatmen. Trump verdankt dies einem untadeligen Mann – Robert Mueller –, den er so pausen- wie grundlos attackiert hat.

Auch die Demokratie zählt zu den Siegern

Gewinner dieses Freispruchs ist nicht nur der Präsident. Auch die amerikanische Demokratie zählt dank Mueller zu den Siegern. Sie verfügt über die notwendigen Mechanismen, um einer Sache auf den Grund zu gehen und damit eine Staatskrise zu vermeiden.

Die demokratische Opposition mag vom Ergebnis der Untersuchung des Sonderermittlers enttäuscht sein, wäre jedoch gut beraten, dem Präsidenten nicht um jeden Preis nachzusetzen. Trumps Präsidentschaft sollte nicht durch ein Amtsenthebungsverfahren beendet werden, sondern durch die amerikanischen Wähler. Sie werden 2020 darüber entscheiden, ob sie diesen ungewöhnlichsten aller modernen US-Präsidenten für weitere vier Jahre im Amt belassen möchten. (Redaktion Tamedia)