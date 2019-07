Trump legt bei Attacken gegen US-Politikerinnen nach

Einen Tag nach seinen von der Opposition als rassistisch verurteilten Twitter-Attacken auf Kongressabgeordnete hat Donald Trump nachgelegt: Im Kurzbotschaftendienst Twitter verlangte der US-Präsident am Montag eine Entschuldigung der «linksradikalen Kongressabgeordneten» für «die schlimmen Dinge, die sie gesagt haben».

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!