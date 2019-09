Trump möchte aromatisierte E-Zigaretten verbieten

US-Präsident Donald Trump erwägt ein landesweites Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen. Trump sagte am Mittwoch vor Reportern im Weissen Haus, diese Zigaretten verursachten «grosse Probleme».

E-Zigaretten seien zu einem «grossen Geschäft» geworden. Doch dürfe nicht zugelassen werden, «dass Menschen krank werden» und «unsere jungen Leute betroffen sind». Nach Angaben von US-Gesundheitsminister Alex Azar sollen innerhalb der nächsten Wochen neue Regularien zu E-Zigaretten veröffentlicht werden.

In den USA gibt es derzeit eine Welle schwerer Lungenerkrankungen, bei denen die Behörden einen möglichen Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten vermuten. Mindestens sechs der betroffenen Patienten starben. Viele der Erkrankten sind junge Menschen.

Junge stehen auf süssliche Aromastoffe

E-Zigaretten sind unter jungen Leuten in den USA weit verbreitet. Schätzungen zufolge nutzen dort rund 3,6 Millionen Schüler diese batteriebetriebenen Geräte, in denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird. Besonders beliebt unter jungen Leuten in den Vereinigten Staaten sind mit süsslichen Aromastoffen versetzte E-Zigaretten.

Der Bundesstaat Michigan hatte deshalb kürzlich bereits ein Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen angekündigt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC wiederum empfahl vor einigen Tagen den vorläufigen Verzicht auf die Dampfgeräte, solange die Ursachen der Krankheitswelle nicht geklärt seien.

Auch Melania Trump nahm Teil an einer Diskussionsrunde im Weissen Haus zum Rauchen von E-Zigaretten. Bild: Leah Millis/Reuters

(oli/sda)